La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos Un boleto sellado en un despacho de la carretera de Poza resulta agraciado con la segunda categoría del sorteo del sábado, que dejó dos acertantes en toda España

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:54

El sorteo de la Primitiva ha dejado, este sábado 15 de noviembre, un premio de 109.257 euros, en la ciudad de Burgos. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48 23 31 32 41 39, complementario: 49 y reintegro: 2 y el Joker: 1857225. La recaudación ha ascendido a 10.774.809 euros.

En el sorteo no han existido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro), tampoco de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva.

En cambio, de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en Burgos y en Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). El boleto premiado en Burgos ha sido validado en el despacho ubicado en la carretera Poza, 6.