BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una primitiva. BC

La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos

Un boleto sellado en un despacho de la carretera de Poza resulta agraciado con la segunda categoría del sorteo del sábado, que dejó dos acertantes en toda España

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:54

Comenta

El sorteo de la Primitiva ha dejado, este sábado 15 de noviembre, un premio de 109.257 euros, en la ciudad de Burgos. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48 23 31 32 41 39, complementario: 49 y reintegro: 2 y el Joker: 1857225. La recaudación ha ascendido a 10.774.809 euros.

Noticias relacionadas

La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos

La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos

La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos

La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

En el sorteo no han existido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro), tampoco de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva.

En cambio, de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en Burgos y en Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). El boleto premiado en Burgos ha sido validado en el despacho ubicado en la carretera Poza, 6.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI
  2. 2 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos
  3. 3 El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda
  4. 4 El pueblo de Burgos que vende ocho parcelas para construir casas y atraer nuevos vecinos
  5. 5 Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda
  6. 6 Entre lo divino y lo real: la enigmática historia del Santiago del Espaldarazo en Burgos
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante
  9. 9 La docena de huevos, hasta 70 céntimos más cara en lo que va de año en Burgos por la gripe aviar
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos

La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos