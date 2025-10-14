El proyecto de Burgos que quiere reinventar el recreo y abrir la escuela a la ciudadanía El programa Re-Creo mi ciudad lo inician cuatro centros escolares, pero está abierto a toda la comunidad educativa de la ciudad con la idea de conectar generaciones y fortalecer el tejido social

Los protagonistas de la idea con la alcadesa en la presentación de las acciones.

Julio César Rico Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 16:55

Convertir los patios de colegios de la ciudad en espacios culturales y de convivencia entre generaciones. Es uno de los objetivos que se han planteado el Ayuntamiento de Burgos y la fundación círculo con el proyecto 'Re-creo mi ciudad'. Los primeros colegios en ponerlo en marcha ya en este curso 2025 26 son Liceo Castilla Maristas, Santa María la nueva - San José Artesano y Concepcionistas.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de Burgos 2031, en la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura. En concreto, se alinean con el eje «ciudad extendida» de Burgos, 2031 y con el sub eje «intergeneracionalidad y patrimonio vivo».

En esta acción participa la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, que tiene la encomienda de coordinar las acciones encaminadas a transformar los patios escolares «en espacios abiertos a la cultura, la convivencia y la participación», ha indicado la regidora.

Conectar generaciones

En la esencia del proyecto se pretende «conectar generaciones y fortalecer el tejido social» mediante la realización de actividades culturales, deportivas y medio ambientales. Todo ello va a permitir «visibilizar Burgos como ciudad pionera» en la regeneración educativa y urbana.

La directora general de Fundación Círculo, Laura Sebastián, ha explicado que la línea general del proyecto es la transformación de los patios escolares en espacios de «intercambio cultural y aprendizaje». Con ello, quieren fomentar la inclusión y la creatividad a través de metodologías activas y colaborativas».

Las líneas de trabajo

Según la profesora de la Universidad de Burgos Sonia Rodríguez, el análisis se va a centrar en cuatro grandes líneas de trabajo. Por un lado, «la renovación y renaturalización» de los espacios escolares. Para ello se va a evaluar el impacto de los «entornos verdes en el aprendizaje y la sostenibilidad».

La idea es mejorar la convivencia, además de crear espacios abiertos «a la ciudadanía, fomentando la participación». El fin último es que la ciudad se convierta en un «referente europeo en educación y urbanismo inclusivo».

El plan se va a dividir en varias fases, como ha detallado Sebastián. Por un lado, la realización de un diagnóstico participativo; por otro, el «diseño colectivo de las acciones, con la participación de toda la comunidad»; por otro lado, «la transformación del espacio» y en la fase final, el estudio y «evaluación de las acciones» llevadas a cabo con este proyecto.

Este proyecto lo inician cuatro centros escolares, pero está abierto a toda la comunidad educativa. Así Sebastián ha explicado que se ha mantenido contacto con la junta de Castilla y León y con los centros escolares para la extensión de este programa. La primera acción tendrá lugar el 24 de octubre en el Marco del programa 'Blended Extensive Program', organizado por la Universidad de Burgos con diversas universidades europeas. Durante el desarrollo del proyecto se impulsarán ponencias internacionales, talleres prácticos y actividades conjuntas con la Universidad de Cagliari y la University of Applied Science, de Finlandia.