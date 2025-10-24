La ruta gastronómica y el concurso de tapas que ponen la morcilla de Burgos en lo más alto de la cocina nacional Alguno de los mejores cocineros de España compiten este domingo por conseguir el título de la mejor tapa de morcilla, mientras 30 establecimientos locales ofrecen tapas y menús especiales maridados con vinos de Ribera y Arlanza

Burgos vuelve a convertirse un fin de semana más en un verdadero festín para los amantes de la gastronomía con la primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos. Los próximos días, del 24 al 26 de octubre, este producto estrella será el gran protagonista en la ciudad.

No se trata de un guiño pasajero: esta primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos promete consolidarse como un evento de referencia nacional. Entre catas, exhibiciones de cocina, talleres y conciertos, más de 30 actividades girarán en torno a este emblemático alimento, verdadero eje de la gastronomía local.

En la Plaza Mayor, en los bares del casco histórico y en los restaurantes de barrio, se escucharán conversaciones sobre recetas, técnicas y maridajes con vinos de Ribera del Duero y Arlanza.

Los visitantes podrán degustar 1.200 raciones creadas por una veintena de chefs, más de 3.000 pinchos de morcilla y 2.000 copas de vino, mientras recorren la ciudad siguiendo la ruta gastronómica diseñada para la ocasión.

El concurso nacional de Tapa de Morcilla de Burgos profesional

Uno de los platos fuertes del festival será, sin duda, el Concurso Nacional de Tapa de Morcilla de Burgos Profesional, cuyo ganador se conocerá el domingo. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado formado por Albanely Rosso, presidenta de la Asociación de Sumilleres de Burgos; José Luis García y Óscar Carbonell, de la Escuela de Hostelería de Burgos; Roberto Alonso, del restaurante Rimbombín; y Enrique Seco, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos— ha seleccionado a los cuatro finalistas.

José Ignacio Gordo Mirandés de nacimiento y riojano de adopción. «El uso de la morcilla en mi cocina me recuerda a mi tierra, a mi hogar. Desde niño la hemos disfrutado en casa de mil maneras. Por ello con este pincho he querido que, en un solo bocado, se concentre su esencia, , jugando con la tradición y la modernidad, pero manteniendo todo su sabor». «De la morcilla hasta los andares» «No hay receta que se resista a este maravilloso producto». Ensalzando la morcilla ha creado esta tapa con los siguientes ingredientes: Morcilla de Burgos IGP, harina, huevo, mantequilla ahumada, piel y grasa de la morcilla, chorizo, piparras, manzana y pimientos del cristal. Jano Mory Residente en la capital burgalesa y aficionado uno de los productos característicos de Burgos.«Es nuestra manera de demostrar la importancia de la Morcilla IGP en nuestra cocina, donde su esencia, tradición y versatilidad permiten que vivamos una experiencia distinta en un solo bocado». «Una Morcilla de Altura...» La tapa presentada por el chef de Sabores Peruanos Gourmet es, «un lingote de Morcilla IGP asada a leña, chips de boniato y panko, con salsa criolla andina y caviar de ají amarillo sobre el crujiente de su piel». Vanesa López Chef profesional que se formó en la capital burgalesa durante años. «El pincho se inspira en el emblemático pan chino frito con sifón del restaurante Disfrutar, tradicionalmente relleno de caviar. Este trabajo es el resultado de la experimentación y el conocimiento adquiridos durante mis estudios en Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Burgos». «Disfrutar Burgos IGP» A partir de la idea de Disfrutar, ha creado su propia versión, «elaborada con nuestro caviar burgalés, la morcilla, la cual va acompañada de una emulsión de piquillo y yema de huevo». Además, ha desarrollado, «una masa completamente diferente, aplicando técnicas enzimáticas para realzar el sabor de la morcilla en el conjunto». Ekaitz Durán El chef vasco enamorado del producto burgalés que tanto ha disfrutado en Aranda. «Este pincho evoca mis recuerdos, de niño acompañaba a mi padre a los bares de pinchos, donde nunca faltaba alguno de morcilla. Un homenaje a esos sabores de siempre y a mis raíces familiares en Aranda de Duero». «Morcilla y Tierra» La tapa vasca que se ha convertido en finalista del Concurso Nacional de Tapa de Morcilla de Burgos está compuesto por, «una delicada teja de morcilla rellena con un guiso de hongos y Morcilla IGP de Burgos, acompañada por una emulsión de pimientos del piquillo pelados a mano, una crema de cebolla horcal al vino de la Ribera del Duero burgalesa y un toque final de polvo de hongos».

El concurso ha recibido candidaturas de toda España, desde Vizcaya y Zamora hasta Albacete y Zaragoza, consolidando a Burgos como el epicentro de la creatividad culinaria en torno a su producto más emblemático.

Una ruta gastronómica que seduce al paladar

Además, la ciudad se llena de sabores con la ruta gastronómica de la morcilla, en la que 27 establecimientos burgaleses ofrecerán tapas y menús especiales, siempre maridados con vinos de Ribera y Arlanza. Desde el tradicional pincho de morcilla hasta originales propuestas como tartar, albóndigas, tacos o incluso pizzas elaboradas con este producto.

Repasando a los participantes de este evento gastronómico, encontramos en primer lugar el Restaurante Abadengo, ubicado junto al Monasterio de las Huelgas. Muy cerca se encuentra el Restaurante Azofra, donde el Rey de España almorzó durante su última visita a Burgos. En la zona de Sombrerería se localiza el Bar El Burgalés, y en esa misma franja central se encuentra Yudica. En el barrio de Fuentecillas destaca el Restaurante La Caja.

El barrio de Gamonal también cuenta con representación gracias al Bar Konogan, en la zona norte de la ciudad. Por último, cambiando completamente de área, encontramos el Restaurante Take 2.0, en la zona suroeste de la capital.

En el casco antiguo de Burgos, entre las calles peatonales próximas a la Catedral, la Plaza Mayor y el Arco del Pilar, se ubican otros nueve establecimientos participantes: La Boca del Lobo, Paquita Mariví, La Bóveda —con ambiente de brunch y barra—, La Quinta del Monje, especializado en tapas de autor; el clásico Mesón Los Herreros, con cocina castellana tradicional; el acogedor Las Espuelas del Cid, en plena calle del Peregrino; y los venerables Ojeda y Polvorilla, ambos muy próximos al núcleo histórico.

La ruta se completa con once locales más. En el eje que rodea la Catedral y la Plaza del Rey San Fernando se sitúan El Jaleíto y la Vermutería Victoria, ideales para comenzar el recorrido sin perder tiempo en desplazamientos. Por el Paseo del Espolón y sus alrededores encontrarás Maricastaña, con salida directa a la zona de terrazas que conecta con el casco histórico. Muy cerca del corazón turístico, en la calle Sombrerería, se agrupan varios locales perfectos para un tapeo concentrado: Mesón Froilán, Rimbombín y El Soportal, todos a pocos pasos de la Catedral.

El itinerario también incluye locales de Burgos ligados al Camino de Santiago y al ambiente peregrino, como El Bosque Encantado, con su estética singular y ubicación céntrica. Finalmente, en la zona de La Puebla y San Juan se localizan Sabores Peruanos, Consentidos, San Lesmes y el ya citado El Bosque Encantado.

Este fin de semana, Burgos no solo celebra un embutido, sino toda una tradición gastronómica que convierte a la morcilla en la indiscutible estrella de la ciudad. Una oportunidad única para descubrir, degustar y disfrutar del ingenio culinario de chefs y bares locales, mientras se brinda con un buen vino de Ribera o Arlanza.