BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 31 de octubre
Imagen de archivo de un despacho de lotería. Alberto Mingueza

La suerte sonríe a Burgos con un segundo premio de la Bonoloto

Se trata de un boleto acertante validados en el despacho de la avenida Derechos Humanos con un premio de 35.688 euros

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:45

Comenta

La suerte ha vuelto a sonreír este viernes a la provincia, esta vez de forma íntegra en Burgos capital con cuatro premios de la Bonoloto. Porque hay cuatro boletos acertantes de segunda categoría validados, uno de ellos en el despacho receptor nº 18.150 situado en la avenida Derechos Humanos, 42.

Este boleto ganador ha acertado los cinco números más el complementario, por lo que es valedor de 35.688,70 euros. Un premio que a buen seguro ha dado a su propietario una gran alegría con los números 06 - 17 - 02 - 11 - 07 - 23 y complemebtario el 09.

Noticias relacionadas

Los bonos al consumo se podrán adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre

Los bonos al consumo se podrán adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre

El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal

Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal

Además del de Burgos, hay otros tres acertantes de segunda categoría, uno en Málaga y otros dos en Ourense.

En el sorteo de este viernes no ha habido ningún acertante de primera categoría por lo que se acumula el bote para el siguiente sorteo, un bote que asciende a 2.612.164,50 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
  2. 2 Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo
  3. 3 Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos
  4. 4 Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos
  5. 5 La nueva tienda de ropa internacional que ha abierto en Burgos
  6. 6 Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos
  7. 7 Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal
  8. 8 Detenidas seis personas por cazar ilegalmente con galgos en Burgos
  9. 9 Herido un motorista tras chocar contra una furgoneta en Burgos
  10. 10 Herida una joven tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La suerte sonríe a Burgos con un segundo premio de la Bonoloto

La suerte sonríe a Burgos con un segundo premio de la Bonoloto