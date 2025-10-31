La suerte sonríe a Burgos con un segundo premio de la Bonoloto Se trata de un boleto acertante validados en el despacho de la avenida Derechos Humanos con un premio de 35.688 euros

La suerte ha vuelto a sonreír este viernes a la provincia, esta vez de forma íntegra en Burgos capital con cuatro premios de la Bonoloto. Porque hay cuatro boletos acertantes de segunda categoría validados, uno de ellos en el despacho receptor nº 18.150 situado en la avenida Derechos Humanos, 42.

Este boleto ganador ha acertado los cinco números más el complementario, por lo que es valedor de 35.688,70 euros. Un premio que a buen seguro ha dado a su propietario una gran alegría con los números 06 - 17 - 02 - 11 - 07 - 23 y complemebtario el 09.

Además del de Burgos, hay otros tres acertantes de segunda categoría, uno en Málaga y otros dos en Ourense.

En el sorteo de este viernes no ha habido ningún acertante de primera categoría por lo que se acumula el bote para el siguiente sorteo, un bote que asciende a 2.612.164,50 euros.