Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local en Burgos BC

Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos

La Policía Local intervino en dos domicilios de las calles Francisco Grandmontagne y Córdoba tras recibir avisos por fuertes discusiones familiares

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 09:35

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en delitos de amenazas y malos tratos en el ámbito familiar, en dos actuaciones registradas el pasado miércoles, 1 de octubre.

La primera intervención tuvo lugar alrededor de las 15:40 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de una violenta discusión con amenazas y agresiones en una vivienda de la calle Francisco Grandmontagne.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a una persona de avanzada edad en un fuerte estado de ansiedad, quien pidió la intervención urgente de la Policía Local debido al comportamiento de dos menores —un chico de 14 años y una chica de 16— que se encontraban discutiendo de manera agresiva.

Según fuentes policiales, ambos jóvenes presentaban golpes y erosiones, y durante la disputa habrían llegado a amenazarse con un cuchillo y unas tijeras. Los dos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de amenazas.

Horas más tarde, a las 22:00 horas, la Policía Local detuvo a un hombre de 34 años acusado de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras recibirse un aviso por una fuerte discusión con su pareja en un domicilio de la calle Córdoba.

Tras comprobar el estado de la vivienda y escuchar las declaraciones de los implicados, los agentes procedieron a su detención.

