Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos Los sospechosos, uno de ellos ex trabajador de logística, sustrajeron productos electrónicos y dinero en efectivo

BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:42 | Actualizado 15:03h.

Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa de paquetería de Burgos. Los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la Comisaría Provincial de la ciudad, tras una investigación que determinó que los sospechosos sustrajeron dinero en efectivo y productos tecnológicos, principalmente teléfonos móviles, ordenadores y televisores, por un valor aproximado de 15.000 euros.

La investigación, conocida como Operación 'Repuesto', se inició a finales de julio tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional. Según el relato de los afectados, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando personas desconocidas accedieron a la nave y se llevaron los efectos denunciados.

Los primeros indicios revelaron que no existían signos de fuerza en el acceso a la instalación, lo que permitió a los investigadores centrarse en personas con conocimiento previo de la nave. Se identificó a uno de los detenidos como ex trabajador temporal de una empresa de logística y distribución de paquetería, quien habría facilitado la entrada a los otros dos implicados.

Los tres detenidos cuentan con antecedentes por robos con violencia, con fuerza y hurtos. Tras la culminación de la operación 'Repuesto', fueron puestos a disposición judicial junto con el atestado policial que documenta todos los hallazgos.