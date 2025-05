Ventas disparadas en Burgos tras el apagón: «Llegamos a vender hasta 20 radios seguidas» Las tiendas de electrónica y las ferreterías confirman que, desde el lunes del corte de suministro eléctrico, han visto crecer la demanda de estos productos que, excepto las baterías portátiles, no son muy comunes

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 1 de mayo 2025, 09:00

El apagón eléctrico masivo del 28 de abril de este 2025 dejó a los ciudadanos de la península Ibérica sin luz, sin línea móvil, sin vías digitales de comunicación. Si funcionaron las vías analógicas: las radios, las velas, las linternas.

Se habla ahora del kit de supervivencia digital para ayudar a desarrollar la vida cotidiana sin electricidad y mantenernos informados en situaciones de emergencia. Los burgaleses, como muchos otros españoles y portugueses, lo primero que hicieron fue acudir a comprar radios, durante el apagón y también en los días posteriores.

Muchos smartphones (teléfonos inteligentes) ya ni cuentan con radio analógica, es necesario igualmente estar conectado a un servicio de internet. Por eso, tiendas como Móvil Suite, en el centro de Burgos, notaron un aumento desmesurado del interés por las radios analógicas. El día del apagón, el lunes 28, en pocos minutos vendieron unas 20, algo completamente inusual. «La gente no podía pagar con tarjeta, así que fiamos a muchos, que sí han regresado a pagar, sí», confirman desde la tienda.

El aumento de las ventas no les deja sin existencias

No se quedaron sin existencias de radios, pero la venta, tanto el lunes como estos días posteriores, ha crecido mucho. El lunes para mantenerse informados; después, para estar preparados por si vuelve a ocurrir.

«Las estanterías de radio, ya ves, están con algunos productos vacíos», confirman en otra tienda de electrónica del centro de Burgos, Móvil XOZ. «No se nos agotaron, pero se notó mucho el interés. No es habitual vender radios, la verdad», reconocen en este otro comercio, tras un apagón histórico.

Las compras del pánico por el apagón han convertido a las radios a pilar en un indispensable, pero también ha crecido en Burgos el interés por las linternas, las velas y las baterías externas pequeñas, para cargar el móvil o los ordenadores. Esas ventas son más habituales, «nosotros las solemos vender para peregrinos», explican desde Móvil XOZ, «pero estos días han crecido sus ventas mucho más».

Problemas con los móviles

En Móvil Suite también han tenido estos días, desde que regresó el suministro eléctrico, otras consultas, «nos vienen clientes con problemas con el móvil porque no les conecta, apagan y encienden y no tienen cobertura o internet. Solo en el día de hoy ya van unas quince consultas en esa línea», explican. «A todo esto, se suman los problemas con los transportistas porque no podían registrar las entregas y pedidos», añaden.

En ferreterías y centros de bricolaje el interés también se ha centrado en radios, pilas, baterías externas de mayor tamaño que las portátiles y, sobre todo, cocinas de gas y linternas. Así lo confirman algunos comercios de Burgos que han visto como, no solo el lunes, que se mantuvieron abiertos como pudieron, si no también estos días posteriores, han recibido muchas consultas y realizado muchas compras de estos productos.

