El Burgos CF inaugura LaLiga HyperMotion con un derbi ante la CyD Leonesa El conjunto burgalés busca comenzar la temporada con victoria frente a unos leoneses que quieren reestrenarse con buen pie en la categoría de plata

BURGOSconecta Burgos Jueves, 14 de agosto 2025, 19:43 Comenta Compartir

Este viernes a las 21:30 horas, el Estadio Municipal El Plantío será testigo del arranque de la Segunda División con un plato fuerte: el Burgos CF recibe a la CyD Leonesa en un derbi castellano-leonés que promete emoción y un ambiente a rebosar.

El conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis encara la temporada con optimismo. Invicto durante la pretemporada y con la plantilla prácticamente cerrada, el Burgos buscará iniciar la campaña con una victoria que haga vibrar a su afición y marque el tono de lo que se espera sea una temporada intensa en la categoría de plata.

El precedente reciente entre ambos equipos, un amistoso disputado el 30 de julio en el mismo escenario y que terminó sin goles, anticipa un duelo muy igualado. Sin embargo, la CyD Leonesa llega con ganas de empezar fuerte, pese a que todavía tiene ajustes pendientes en su plantilla. Su objetivo es claro: conseguir un triunfo que refuerce la confianza de cara a un campeonato que se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años.

Con LaLiga HyperMotion 2025/2026 oficialmente en marcha, Burgos y León prometen ofrecer un debut cargado de intensidad, pasión y goles, o al menos con un espectáculo que nadie querrá perderse en El Plantío.