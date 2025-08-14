Ramis afronta el estreno liguero «con mucha ilusión» y pide a la afición ser «el combustible» del Burgos El técnico del Burgos CF afronta el estreno liguero ante la Cultural Leonesa con la plantilla casi cerrada, sin lesionados y confiando en que la afición impulse al equipo hacia la victoria.

El Burgos CF inicia este viernes en El Plantío la temporada 2025/26 recibiendo a la Cultural Leonesa. Será el primer partido de Luis Miguel Ramis desde el inicio de curso, tras llegar el pasado año con la competición ya avanzada. El técnico reconoce que la pretemporada ha servido para «incidir mucho más en lo que queremos» y para llegar a la cita «con ilusión y preparados».

Ramis destacó que la plantilla «está prácticamente perfilada» y se mostró satisfecho con el grupo, en el que varios jugadores ya han trabajado a sus órdenes en etapas anteriores. Aun así, admitió que todavía falta la llegada de un portero y que el mercado «nunca se cierra del todo» mientras permanezca abierto.

Entre los nombres propios, el entrenador habló del último fichaje, Mario González, con quien coincidió en Tenerife: «Intentaré recuperar al Mario que conocí hace tres años. Sé que lo tiene, pero necesitará un proceso de adaptación». También se refirió a Mollejo, que tras ocho meses de lesión se reincorpora de forma progresiva para evitar problemas musculares. En cuanto a Mario Cantero, confirmó que pasa a ser jugador del primer equipo.

Sobre el rival, la Cultural Leonesa, Ramis recordó que ya se midieron en pretemporada, aunque ahora el equipo leonés llega con refuerzos: «Es un recién ascendido, pero con experiencia en la categoría y una idea propositiva. Segunda siempre es muy competida y esperamos un partido igualado».

El entrenador quiso enviar un mensaje a la afición, que volverá a llenar El Plantío: «Son nuestro combustible y nuestro chasis. Intentaremos que estén orgullosos del equipo y que disfruten. Algún disgusto daremos, pero buscaremos que sean los menos posibles».

En cuanto a objetivos, Ramis coincidió con su capitán, Aitor Córdoba: el único horizonte es el partido inmediato. «Ojalá en la jornada 35 estemos primeros, pero nuestro foco ahora mismo es ganar mañana. Desde que salió el calendario tenemos claro quién es nuestro primer rival y no vamos más allá».

