Ramis: «El equipo tiene capacidad para mirar hacia arriba»

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 18:04

El Burgos CF tiene «capacidad para mirar hacia arriba». O al menos así lo entiende su entrenador, Luis Miguel Ramis, que en la previa del partido frente al Cádiz del próximo lunes ha reiterado su confianza total en el equipo, que a su juicio «está capacitado para mirar de tú a tú a cualquier rival».

Así de hecho lo ha «demostrado» el cuadro blanquinegro en lo que va de liga. Y es que, según Ramis, salvo «algunos minutos de manera puntual», «no ha habido ningún partido» en el que el equipo burgalés haya sido claramente inferior a su rival.

De hecho, echando la vista atrás, el técnico catalán considera que quizá el Burgos «debería tener algún punto más en la clasificación». «Sentimos que, cuanto menos, hemos perdido la posibilidad de sumar dos puntos en las dos últimas jornadas», pero «por circunstancias de los partidos no los hemos sumado». Algo, ha puntualizado, que «les pasa a muchos equipos» y es normal en una categoría tan igualada en la que los partidos a menudo se resuelven por pequeños detalles.

Pequeños detalles queeso sí, marcan la diferencia y que el Burgos CF está tratando de corregir semana a semana. «Debemos tener un comportamiento estable« y «mejorar en algunas situaciones», ha reconocido Ramis. Así, el objetivo del equipo es «mirar hacia arriba», teniendo en cuenta que «habrá rachas peores y mejores».

En todo caso, el cuadro blanquinegro tiene ante sí la posibilidad de resarcirse de las dos últimas derrotas frente al líder este próximo lunes. Un partido que se antoja complicado, toda vez que el Cádiz es «un equipo muy ordenado, con las cosas muy claras y mecanismos sencillos y efectivos» que «trabaja muy bien los partidos». Eso, sumado a la calidad de una plantilla que, en parte, viene de Primera División, permite al conjunto gaditano comandar la clasificación a estas alturas.

Vuelve Curro

La buena noticia a orillas del Arlanzón es el regreso de Curro. Tras varias semanas fuera del equipo por una lesión, el onubense ha entrenado con normalidad durante la semana y «si no pasa nada raro» de aquí al lunes, viajará con el equipo.

Algo más habrá que esperar para que hagan lo propio Víctor Mollejo y Marcelo Expósito. Ambos han entrado ya en la dinámica del grupo, pero Ramis es partidario de no arriesgar ante una posible recaída y es posible que regresen a la convocatoria a partir del próximo fin de semana. Así, la enfermería se ha ido vaciando y sólo Chapela continúa realizando trabajo aparte.