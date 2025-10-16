Luces y sombras: los resultados más abultados de la historia del Burgos CF en Segunda División La pasada goleada a la Cultural Leonesa entró en el ranking de victorias más amplias, lista donde figura también el Cádiz, próximo rival del cuadro blanquinegro

Curro Sánchez se señala el escudo tras anotar en el partido ante la Cultural Leonesa en El Plantío.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 06:12 Comenta Compartir

No es muy común presenciar resultados abultados en los marcadores de los encuentros del Burgos CF, ni a favor ni en contra. Sin embargo, hay ocasiones en las que el club blanquinegro ha disputado partidos en los que el conteo de goles ha sido muy alto en favor de uno u otro equipo.

El partido de apertura de este curso 25-26 de la liga Hypermotion entre el conjunto de Ramis y la Cultural Leonesa fue uno de los choques en los que mayor diferencia de tantos se ha podido ver en la historia del equipo de orillas del Arlanzón. En esa misma lista figura también su rival esta jornada: el Cádiz CF.

El equipo gaditano también fue el culpable de una de las mayores derrotas de los burgaleses durante su paso por la máxima categoría del fútbol español, pero en esta pieza solo aparecerán los mayores resultados en Segunda División.

Victorias más contundentes del Burgos CF en Segunda División

1 Temporada 1974-1975 Jornada 38 Burgos CF 6 - CE Sabadell 0

Aunque no es el encuentro con más goles a favor para el conjunto blanquinegro en esta lista, sí que es el resultado más abultado. En la jornada 38 de la temporada 74-75, el Plantío fue testigo de un apabullante 6-0, que, hasta la fecha, se mantiene como marcador más desigualado del Burgos CF en la competición liguera.

En este encuentro, Ángel Iglesias Domínguez, o como realmente se le conocía, Machicha, anotó un triplete de goles, a los cuales se unieron los tantos de Miguel Navarro, Jesés Valdés y el estreno como goleador de José Palmer en la categoría.

2 Temporada 1966-1967 Jornada 14 Burgos CF 7 - Gimnástica de Torrelavega 2

Este sí es el partido en el que más goles anotó el conjunto burgalés en la categoría. El choque se disputó en el estadio a orillas del Arlanzón un frío 18 de diciembre, que para los jugadores del conjunto cántabro fue aún más difícil de sobrellevar.

El delantero Juan Goyarán fue su principal verdugo aquel día, ya que les anotó cuatro goles a lo largo del partido. Su compañero de crimen fue su compañero en la delantera, Nicolás Mentxaka, que consiguió otros dos tantos. A la fiesta finalmente se unió el asturiano José Manuel Castañón, que marcó su primer gol en la categoría de plata del fútbol español aquel día.

3 Temporada 1970-1971 Jornada 22 Burgos CF 5 - Cádiz CF 0

Este resultado no se dio en el Nuevo Mirandilla, escenario del choque de este próximo fin de semana, pero seguro que a la hinchada blanquinegra no le importaría que se repitiera el próximo lunes. También fue en Burgos y es la única manita limpia que han conseguido los blanquinegros en la competición.

Angelín, o Ángel Sánchez, se encargó de abrir la lata y doblar la diferencia a favor de los locales. Con el dos a cero, empezó un asedio que se tradujo en el resultado final gracias a los goles de José Ignacio Mendiolea, Enrique Arraiz y Francisco Javier Ederra.

4 Temporada 2025-2026 Jornada 1 Burgos CF 5 - Cultural Leonesa 1

El estreno liguero soñado. La contundente victoria de este año en la primera jornada de liga se metió de lleno en esta lista.

Curiosamente, todos los goles de este partido fueron anotados por jugadores locales, tanto los del Burgos CF como los de la Cultural. Curro Sánchez anotó dos tantos, uno desde los once metros. David González y Mateo Mejía contribuyeron a la cuenta, además de Fer Niño, que consiguió el gol número 200 del Burgos en segunda. Por otra parte, un desafortunado gol en propia de Aitor Córdoba maquilló el marcador visitante.

5 Temporada 2001-2002 Jornada 16 CD Numancia 1 - Burgos CF 5

La única victoria de este ranking que fue a domicilio. En una visita a la capital soriana en un año que fue especialmente complicado, este resultado fue un oasis en el desierto.

Además, como curiosidad, este partido tuvo cinco goleadores diferentes. José Mari, Cesar Esteban, Iñaki, Merino y un gol en propia de Carlos Javier Cuéllar contribuyeron al triunfo visitante. El único gol local fue anotado por el propio Merino en propia puerta.

Mayores derrotas sufridas por el Burgos CF en Segunda División

1 Temporada 2023-2024 Jornada 27 Real Oviedo 5 - Burgos CF 0

Una pesadilla reciente, que no la única que ha vivido el club blanquinegro en el Carlos Tartiere. A pesar de conseguir doblegar al conjunto asturiano en casa, la visita al estadio carbayón fue un varapalo tremendo para el Burgos.

2 Temporada 1966-1967 Jornada 11 Real Oviedo 5 - Burgos CF 1

Mismos equipos, mismo estadio, desenlace parecido. La única diferencia reside en un solitario tanto de Juan Goyarán en el tramo final del partido, lo cual fue lo único a destacar del encuentro.

3 Temporada 2021-2022 Jornada 13 CD Tenerife 4 - Burgos CF 0

Otro resultado reciente. Durante un tramo de la temporada en el que las cosas parecían ir bien para el equipo de orillas del Arlanzón, el equipo canario se encargó de ponerle los pies sobre la tierra de la mano, entre otros, del actual delantero del Burgos, Victor Mollejo.

4 Temporada 2001-2002 Jornada 21 Burgos CF 0 - Atlético de Madrid 4

El Día de Reyes del año 2002 fue complicado en El Plantío. El regalo que parecía ser el poder ver al Atlético de Madrid jugar en Burgos terminó siendo envenenado. El encuentro se vio trastabillado por la temprana expulsión de José Mari, la cual desencadenó la lluvia de goles del conjunto dirigido entonces por Luis Aragonés y con un joven Fernando Torres en la delantera.

5 Temporada 66-67 Jornada 2 Club Ferrol 4 - Burgos CF 0

El último choque de esta lista vuelve a ser una salida. El debut del mencionado Goyarán con la elástica del Burgos no fue el mejor. Desde antes del descanso, el conjunto visitante ya perdía por tres goles en lo que fue una exhibición goleadora de los gallegos.