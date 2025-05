Ramis: «Siempre es bueno terminar bien la temporada»

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 16 de mayo 2025, 13:48 Comenta Compartir

La posibilidad de alcanzar el play off de ascenso es prácticamente nula, pero el Burgos CF no bajará los brazos en la recta final de la liga. Así lo vienen asegurando desde hace varias semanas desde el vestuario y así lo ratifica el propio entrenador, Luis Miguel Ramis, que en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar ha insistido en la importancia de «terminar bien» la temporada.

«Siempre es bueno terminar bien», ya que más allá de lo que suceda en la próxima pretemporada, permite consolidar el «convencimiento de que vamos por el buen camino», ha asegurado el técnico catalán.

Así, ha insistido, el objetivo para estos tres últimos encuentros pasa por «mantener la línea de competición» que viene mostrando el equipo en las últimas jornadas, seguir «consolidando» conceptos y darle continuidad a las cosas que están funcionando para acabar la temporada en la mejor posición posible.

En este sentido, el Burgos visitará este fin de semana Ipurúa para enfrentarse a un Eibar que mantiene ahora mismo una dinámica similar a la de la escuadra blanquinegra. «Es un buen equipo, con una buena estructura, una buena idea y un buen comportamiento. Es equilibrado y, además, cuenta con jugadores con experiencia y madurez suficiente» como para leer diferentes situaciones de partido y «desordenar a sus rivales».

Frente a eso, el Burgos intentará mostrarse tal y como es, evitando la «imprudencia». «Puedes ser atrevido, pero también imprudente» y «no quiero ser imprudente con mi equipo», ha subrayado Ramis. «A mi me gustan los partidos trabajados, no los partidos abiertos», un escenario en el que «somos mucho más débiles que otros rivales». «No me voy a pegar un tiro en el pie. El Eibar nos va a dominar por momentos y nos va a obligar a defender con mucha intensidad. Intentaremos tener una estabilidad en el partido» y, a partir de ahí competir para amarrar los tres puntos, ha adelantado Ramis.

Para ello, el técnico tarraconense dispondrá de la práctica totalidad de sus jugadores, a excepción de los lesionados Appin y Elady, cuyo regreso se antoja inminente, y de Mario Cantero, que se ha incorporado a la dinámica del promesas para ayudar en la fase de ascenso a Segunda RFEF.

