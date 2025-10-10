Ramis:«El domingo vamos a ser muchos remando en la misma dirección» El Burgos Cf se enfrenta este domingo, 12 de octubre, a las 18:30 horas, al Real Valladolid, en El Plantío

Partido de máxima rivalidad regional el que se disputará el Burgos CF este domingo, 12 de octubre, a las 18:30 horas, en el Plantío ante el Real Valladolid. Un encuentro al que burgaleses y vallisoletano llegan muy igualados como lo refrejan sus números, los dos suman 12 puntos, con tres partido ganados y otros tantos empatados.

Al partido el Burgos CF llega con todos sus efectivos disponibles, a excepción de «Chapela y Marcelo que siguen con su proceso de recuperación, el segundo, más cerca de volver que el primero. El resto, están, en principio, disponibles. Hay algunos con algún golpe o alguna molestia, pero pensamos que no les va a imposibilitar jugar el domingo», señala Luis Miguel Ramis, técnico del equipo blanquinegro.

Tras su derrota la pasada jornada ante el Huesca por la mínima (2-1), el Burgos se mide a uno de los encuentros. que más expectación levanta en toda la temporada, un partido nada fácil: «El Real Valladolid es un equipo trabajado y tendremos que acercarnos a nuestra mejor versión para contrarrestar su juego sin balón y potenciar nuestras características ofensivas con él». Sin duda alguna, «El ambiente del partido va a ser extraordinario. Sé que se va a hacer un recibimiento al equipo y aprovecho para agradecer a la afición este detalle. Sabemos que van a estar con nosotros antes, durante y después del partido y queremos darles una alegría en forma de victoria. El domingo vamos a ser muchos remando en la misma dirección y estoy seguro de que se va a notar en el campo».

El técnico recuerda que «el Real Valladolid es el equipo que más recupera en campo rival. Son intensos dinámicos y ordenados. Conocemos al rival y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestarles. Confiamos mucho en nuestro equipo y se va a ver en el partido. En el partido de la pretemporada se vieron algunas características de ambos equipos. Fue una primera parte nuestra y una segunda suya. Somos ambos equipos equilibrados y el partido se va a definir por detalles».

En cuanto a su próxima participación en la Copa del Rey, Ramis apunta que «vamos a competir al máximo. Tenemos que demostrar que somos el equipo de mayor categoría porque para nosotros es importante. Además, es una gran oportunidad para que los menos habituales tengan minutos de competición y puedan demostrar en el campo».