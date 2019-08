Los afectados por la toxina botulínica pertecen a una misma familia y residen en Salamanca y Zamora Ambulancia del Servicio de Emergencias 112. / Rodrigo Jiménez Tres de las cuatro personas perjudicadas por el brote están dadas de alta EL NORTE Valladolid Viernes, 30 agosto 2019, 19:42

La Consejería de Sanidad de Castilla y León informa de que tres de las cuatro personas afectadas por el brote, están dadas de alta. La persona que queda hospitalizada se encuentra ingresada en observación. La infección se produjo el pasado 9 de agosto en cuatro personas de una misma familia, parte de ellos residentes en Salamanca y otra parte en Zamora, tras ingerir ensaladilla rusa con un ingrediente contaminado por toxina botulínica. En relación a la causa del brote, los análisis realizados por el Centro Nacional de Alimentación confirman que el causante fue el atún.

Dos personas ingresaron en el Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca, una mujer de más de 70 años, que ingresó el día siete de agosto, y un hombre cercano a los 40 años, que ingresó el pasado día 9 y las otras dos personas, una mujer y un hombre, ambos cercanos a los 50 años, ingresaron el pasado día ocho en el Hospital Virgen de las Concha de Zamora.

La evolución de los casos ha sido favorable, no precisando ninguno de ellos ingreso en unidad de cuidados intensivos. A día de hoy únicamente continúa ingresada en Salamanca un miembro de la familia con una edad superior a los 70 años.

En cuanto hubo conocimiento de la infección, el pasado 9 de agosto, las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León alertaron a la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de un brote de intoxicación alimentaria, provocado por toxina botulínica asociado al consumo de atún en conserva presente en una ensaladilla rusa casera.

El Servicio de Seguridad Alimentaria de Castilla y León, se informó, a través de su red de alertas alimentarias, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Esta va a publicar una nota informativa que difundirá a través de su página web y redes sociales para informar a los ciudadanos . Rápidamente el resto de producto similar fue inmovilizado hasta que no se pueda constatar que la contaminación se extendía a otros lotes. Por otro lado, se ha notificado a la empresa comercializadora de la existencia de producto contaminado. También ha sido notificada la empresa productora, radicada en Galicia, y analizada la cadena de producción y otros lotes no se ha descubierto más producto contaminado por toxina botulínica y que la maquinaria de producción no poseía focos de toxina botulínica.

A día de hoy, tres de los cuatro afectados ya han dado negativo en las pruebas correspondientes a botulismo. Quedan pendiente los resultados de la mujer que continúa ingresada. La administración gallega ha comunicado que en el último análisis realizado esta misma mañana, ha verificado el correcto funcionamiento de producción del alimento. Se mantiene contacto con las autoridades gallegas para facilitar la trazabilidad de todo el producto que sea preciso analizar.

Desde AECOSAN se insiste en recomendación a las personas que tengan en su domicilio dicho producto se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de venta. También la Agencia ha confirmado que la empresa DÍA se ha comprometido a recuperar el producto implicado que pueda estar en posesión de sus clientes.