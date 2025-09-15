16 diseñadores de la Comunidad participarán en Uniendo Moda Castilla y León La Junta y la CEOE se unen para crear un mapa de creadores de moda de la Comunidad en un sector que aporta el 5% del PIB de Castilla y León

Dieciséis diseñadores de la comunidad de Castilla y León se van a dar cita los días 1 y 2 de octubre en la pasarela Uniendo Moda Castilla y León. Se trata de la tercera edición que busca mostrar el talento de los diseñadores de la comunidad. Un sector que aglutina el 5 % del PIB de Castilla y León, pero que está muy disgregado con numerosos autónomos y pequeños comercios o talleres de creación repartidos por toda la comunidad.

Por eso, el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León, David Esteban, ha precisado que el objetivo de su organización y de la Junta, más allá de la propia pasarela, crear «un mapa de creadores de moda».

Por su parte, la directora general de Comercio y de Consumo de la Junta de Castilla y León, María Petit, ha reconocido que esta cita burgalesa, tercera edición en este formato, que antes fue pasarela de MODA de Castilla y León, cuenta con un «amplio recorrido».

En el marco de la pasarela, más allá de las muestras de los diseñadores, también tendrá lugar «el concurso de jóvenes diseñadores» que este año ha tenido «muy buena acogida e interés por parte del sector». El fallo del jurado se dará a conocer el día 2 de octubre por la tarde, en un acto especial dentro de la pasarela que servirá valorar el talento emergente y apoyar a las nuevas generaciones que representan el futuro de la moda en la Comunidad.

Además de la pasarela, se va a llevar a cabo una exposición de tres empresas, dos de Burgos como Relojes Acero Watch y calcetines Woolsens, de Pradoluengo y Emilio Muñoz-Botones, de Béjar. Asimismo, los empresarios que asistan a la cita dispondrán de varias salas de trabajo. Este espacio expositivo contará además con la iluminación de «las lámparas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de Segovia», reforzando así el vínculo entre moda, diseño y artesanía «que caracteriza Castilla y León».

El trabajo que se ha venido realizando a lo largo del año culmina con la pasarela, ha asegurado Petit. Los trabajos empezaron a principio de este año, con diseñadores y la participación en eventos de calidad como la cita «Mercedes-Benz con un stand de la Junta de Castilla y León y de la CEOE», ha apuntado.

Un total de 16 diseñadores han sido seleccionados para formar parte del elenco de la tercera edición de Uniendo Moda. La firma zamorana Marae abrirá la pasarela el miércoles 1 y la cerrará el vallisoletano Baro Lucas el jueves 2 de octubre. A ellos se suman los leoneses Di de Sant, María Lafuente y Sara Santiago; la salmantina Fely Campo; la segoviana Mónica Fuentetaja; los vallisoletanos Ainhoa Salcedo, Alejandro Maillo, Eulalia Mateos, Natacha Arranz y Nathan Cubero; la marca zamorana Ángel Iglesias; y las firmas burgalesas Azul Izal, Antonaga y Zaira Domenech, ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores de la Escuela de Moda de Burgos.

Desde las propuestas para este otoño-invierno hasta colecciones de fiesta y moda nupcial para la temporada de 2026, pasando por propuestas de moda infantil, los diseñadores de la Comunidad subirán a la pasarela sus creaciones más recientes.

