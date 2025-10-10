El TSJ avanza en los tribunales de instancia y aumenta medios para luchar contra la violencia de género La presidenta Ana del Ser ha pedido más medios humanos para afrontar los retos de la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la gestión en todos sus ámbitos

La implantación de los juzgados y tribunales de instancia en localidades pequeñas de la comunidad de Castilla y León, es una realidad que ya se está dando en la modernización de la justicia. Sin embargo, todavía queda por terminar de implantar este tipo de administración y la puesta en marcha de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Estas son las estimaciones que ha realizado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, Ana del Ser, en la apertura del año judicial que ha tenido lugar este viernes en el Palacio de justicia, sede del alto tribunal regional.

Del Ser puesto de manifiesto que la comunidad avanza en esta etapa, y está convencida de que va a tener éxito y que va a salir bien. En ello ha comprometido su trabajo y su presencia allí donde se le requiera, en un acto de servicio a la justicia y a sus profesionales en los ámbitos más pequeños. En este sentido, Del Ser ha prometido «trabajar sin descanso para evitar disfuncionalidades».

En su discurso de presentación de este año judicial, la presidenta del TSJ de Castilla y León ha asegurado que este periodo se va a caracterizar por «el cambio en todos los niveles de organización» de la justicia y del Poder Judicial. Es un reto que en todos los órganos judiciales «se articulen los medios personales necesarios y la creación de las plazas» en todas las jurisdicciones para que la justicia sea eficaz.

Violencia contra las mujeres

En otro año aciago en el que la violencia contra las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente en todos los ámbitos de la sociedad, la justicia asume un segundo reto que es fortalecer «la lucha contra la violencia de género». Ana del Ser ha asegurado que desde el TSJ se trabaja en la «especialización de los órganos judiciales». De hecho, ya existen en León y en Valladolid, y en la creación de secciones especializadas que garanticen una atención cercana y eficaz a las mujeres víctimas.

En este sentido, la presidenta ha subrayado la importancia que ha tenido la entrada en vigor de la nueva atribución de competencias en materia de violencia contra las mujeres. Del Ser ha prometido «no escatimar medios y esfuerzos» porque el sistema de justicia «no puede ser fuente de sufrimiento añadido», ha enfatizado. Para Del Ser es necesario asumir el compromiso de atender «esta transición con sensibilidad». Así, la especialización en materia de violencia sobre la mujer «es un avance necesario y urgente» en un contexto en el que «la sociedad reclama respuestas agiles y eficaces».

Lo inmediato

En estos meses, lo más inmediato que afronta el TSJ es «mejorar el expediente digital e implementar las herramientas de la inteligencia artificial». Todo ello que sea para mantener y aumentar «las garantías y la eficiencia». Ha hablado de que le gustaría continuar con el impulso a los «sistemas de gestión de los órganos de gobierno para que doten de esa eficiencia» a los expedientes de la Sala de Gobierno».

Para ello se necesitan profesionales preparados para asumir esta «revolución digital» y encontrar las claves «para abordar sus riesgos». La Justicia de Castilla y León avanza a una sociedad más democrática, ha dicho, por el esfuerzo de su plantilla. Por eso, ha agradecido a todos los miembros de los órganos judiciales su profesionalidad y trabajo en pos de la fe en la justicia para avanzar «en una sociedad más segura y democrática».

Causas judiciales

En el inicio del Año Judicial, el fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha subrayado que durante 2024 se han incoado 103.269 procedimientos penales en el TSJ, lo que supone un 5,32 por ciento más que en 2023. De ellas, la mitad fueron archivadas y 7.106 fueron diligencias urgentes, un 8,1 por ciento más que en 2023.

Además, se formularon 4.955 escritos de acusación, un 4,69% más que el año anterior y las sentencias de conformidad fueron 4.091, un 82,5% de las acusaciones. La mayor parte son delitos contra la seguridad en el tráfico, un 52%y de violencia de género, un 13, 2%.