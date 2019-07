El What Is Music? supera su primer fin de semana en Frías con más afluencia que otras ediciones Una de las actuaciones de este fin de semana durante el WIM de Frías. / WIM Desde la organización se señala el buen ambiente que se vive y destacan cómo se nota la experiencia que han adquirido a lo largo de estas seis ediciones de este encuentro AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Domingo, 21 julio 2019, 18:27

Música, movimiento, naturaleza y conocimiento se han dado cita en Frías este fin de semana en el Encuentro Internacional de Música y Arte What Is Music? (WIM 2019). Si no han asistido, no se preocupen, hasta el día 28 Frías, uno de los pueblos más bonitos de la provincia, sigue acogiendo este encuentro.

WIM 2019 se inauguró el viernes y, además de los 200 inscritos en las actividades cerradas, en el resto de actos organizados, estos ya abiertos a todo el público, se ha concentrado más afluencia de gente que en ediciones pasadas, como confirma Javier Llanillo, organizador del WIM. «Estamos muy contentos porque ha venido más gente pero se ha vivido un buen ambiente, tranquilo y de respeto», apunta Llanillo.

Imágenes del WIM 2019 de Frías. / WIM

Uno de los aspectos que destacan los organizadores es precisamente que ellos se sienten más tranquilos y seguros, fruto de la experiencia que han cogido de las cinco ediciones pasadas y que se nota en positivo en esta sexta edición del WIM.

Por la mañana es tiempo de las actividades cerradas para los más de 200 inscritos y por la tarde es el turno de actividades, muestras y talleres abiertos para todo el público. Con la llegada de la noche comienzan los conciertos a los que puede asistir todo el que quiera. Además de los 200 inscritos, en la noche de ayer sábado, los organizadores contabilizaron más de 200 entradas vendidas para acceder al concierto de la zona del Castillo de Frías.

Este primer fin de semana del encuentro musical se ha superado con éxito y mañana comienza una etapa del festival distinta. Los días de entre semana se dedican más a los cursos intensivos para los inscritos, es un ambiente más familiar y con menos afluencia de gente pero, aún así, «como por la tarde seguimos con actividades abiertas, la gente del pueblo participa y también muchos de los turistas que se acercan a Frías y que puede que ni siquiera sepan que estamos aquí, vienen a ver el pueblo y ya se quedan a las actividades del WIM», explica Llanillo.

El siguiente fin de semana también se espera activo, el último día del WIM, el sábado 27 de julio, todos los participantes tendrán ganas de demostrar todo lo aprendido. Tras la paellada popular, ese día se realizarán las muestras de los cursos intensivos. Ya por la noche, de nuevo en el Castillo de Frías, se interpretará una obra interpretada por los habitantes de Frías y se seguirá con más música.