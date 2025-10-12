BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Daniel Santamaría en un lance del partido. Sergio Cidiano

El UBU San Pablo Burgos 2031 tira de empuje para conseguir la victoria

Los cidianos consiguieron sumar dos puntos en un encuentro que llegó practicamente empatado a los últimos 15 minutos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:12

El UBU San Pablo Burgos 2031 firmó este domingo la cuarta victoria consecutiva al derrotar al Club Balonmano Alcobendas (33-27) en un encuentro más enrevesado de lo que dictaba la clasificación. El conjunto rojinegro volvió a demostrar carácter, temple y capacidad de reacción para sobreponerse a un duelo trabado.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031

UBU SAN PABLO BURGOS 2031

Joao Furtado (4), Nassim Bellahcene, Javier Espinosa (1), Pablo Gómez (3), Tomás Moreira (2), Jaime Fernández (2), Marcos García (2), Jaime González (1), Fabrizio Casanova (3), Miguel Malo (4), Pedro Martins, Gerard Forns, Daniel Santamaría (1), Brian Estébanez, Adrián Sánchez (7) y Asier Pedroarena (3).

33

-

27

CLUB BALONMANO ALCOBENDAS

CLUB BALONMANO ALCOBENDAS

Luis Pablo Díez Cuarental, Darío Aguado del Castillo (1), Óscar Moreno (6), Jaime Ignacio Suárez Núñez (1), Javier Suárez Núñez, David Ventas (4),Sergio Lozano (2), Óscar Ruiz, Ramón Fuentes (1), Anthony Pinto (5), David Torrejón (2), Ibai Carrasco Arnáiz (3), Alonso Maidana (1), Diego Cristian Lita (1) y Alejandro Echevarría.

  • PARCIALES: 2-0 / 4-3 / 6-4 / 9-7 / 12-10 / 16-14 / 17-15 / 18-18 / 24-20 / 28-21 / 30-22 /33-27/

  • ÁRBITROS: David Montes González y Armando Abel Pérez Pomares. Exclusiones de Joao Furtado (15:49), Nassim Bellahcene (16:31, 43:55), Javier Espinosa (16:31, 43:55), Tomás Moreira (52:09), Jaime Fernández (33:36), Fabrizio Casanova (09:52), Miguel Malo (33:36) yJorge Berzosa (16:08) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031 y de Darío Aguado del Castillo (27:43), Óscar Moreno Piña (39:34), Sergio Lozano (49:53, 53:23) y Javier Suárez (42:16) por parte del Club Balonmano Alcobendas. Amarilla a Sergio Lozano (07:59), del Club Balonmano Alcobendas.

  • INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 5 en el Polideportivo Municipal de El Plantío.

El partido comenzó con un inicio impreciso de los locales, que no lograron encontrar portería en sus primeras llegadas y vieron cómo el Alcobendas, colista y sin victorias hasta la fecha, aprovechaba para adelantarse. La intensidad fue creciendo a medida que avanzaba el reloj. El Alcobendas se mostró sólido en defensa y respondió con eficacia, igualando cada tanto. Con el marcador en un puño, la primera mitad se endureció y llegaron los minutos más tensos del encuentro.

Con el 16-14 al descanso, la reanudación mantuvo el mismo guion: tensión, exclusiones y alternancias. El punto de inflexión llegó mediada la segunda mitad, cuando el marcador reflejaba un ajustado 18-19. A partir de ahí, el equipo local protagonizó su mejor tramo ofensivo de la temporada: diez minutos espectaculares, en los que el conjunto burgalés anotó diez goles.

El partido se convirtió en un auténtico correcalles, con rápidas transiciones de ambos equipos. Alcobendas apretó y redujo distancias, pero Santamaría, a la postre MVP del partido, volvió a erigirse enfigura con varias intervenciones decisivas.

En los minutos finales, la superioridad física y mental del conjunto cidiano marcó la diferencia: Furtado, Sánchez, Casanova y Marcos García cerraron el choque con autoridad y energía hasta el 33–27 definitivo. En un partido trabado, el UBU San Pablo Burgos 2031 demostró madurez y carácter, supo mantener la calma y sacar adelante un encuentro que se complicó más de lo esperado.

