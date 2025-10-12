El Villa de Aranda cae ante un Torrelavega que continúa invicto La escuadra de Javi Márquez se topa con una excelsa defensa cántabra, que encontró en Tercariol su mejor aliado a la hora de afrontar los momentos álgidos ribereños

BURGOSconecta Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

No pudo ser. Aunque la fición dell Tubos Aranda empujó al equipo y alentó a sus jugadores hasta el final, el cuadro amarillo cayó con honores ante un Torrelavega que continúa invicto.

El Tubos Aranda luchó y perdió con orgullo ante un todopoderoso Bathco BM Torrelavega (31-34). A pesar de los arreones ribereños, una actuación excelsa global con protagonismo especial de Leo Tercariol marcó la diferencia en nuevo día festivo en el Santiago Manguán. Pabellón que volvió a vivir una nuevo ambiente de gala y con un rugido de los que irradian puro sentimiento arandino.

Valiente y sin complejos salió un Tubos Aranda que sin relucir su versión más eficiente, exigió la mejor versión de un Tercariol que encadenó hasta tres paradas consecutivas en los primeros diez minutos (4-8). Herida que no acabó con las esperanzas del Tubos Aranda, que apretó con un parcial de 2-0 y que no perdió la renta de dos dianas hasta pasado el minuto 22 (10-13).

Los naranjas, con un Javi Muñoz excelso tanto desde los siete metros como desde el extremo; supieron aferrarse al apartado defensivo como antídoto decisivo para marcharse al descanso con una renta ya significativa. Sladkowski no perdonó a falta de 23 segundos, pero finalmente fue Prokop quien mantuvo la diferencia de cuatro en el 29:55 (13-17).

Nada fácil fue la vuelta de vestuarios para un Tubos Aranda impotente ante el poderío en ambas áreas de los naranjas (16-21). Con Tercariol en modo superlativo, que posteriormente cedería su inspiración en portería a Carlos Calle; y un muy buen entramado defensivo, el equipo de Cuétara encontró su mejor nivel… Y su momento de mayor debilidad en apenas diez minutos. Varias exclusiones visitantes y un paso adelante del Tubos Aranda equilibró la balanza a dos tantos, que en varias posesiones pudieron incluso ser uno… Y que a la cuarta ocasión incluso se llegó a dar (26-27).

Mateo Arias no sólo metió en partido al equipo arandino, sino que enchufó a un Manguán que rugió todavía más fuerte tras la cartulina roja de Angel Fernández. No obstante, pese a poner contra las cuerdas a los cántabros, la experiencia visitante terminó jugando a su favor para sentenciar y evitar lo que se apresuraba como unos minutos finales de la locura. Isi Martínez y Cangiani comandaron a un Bathco BM Torrelavega que se terminó marchando con dos puntos bajo el brazo tras una buena gestión de minutos finales (31-34).

Ahora, tras el encuentro frente a un Torrelavega todavía invicto, los ribereños se desplazarán hasta Logroño para medirse el próximo domingo para disputar otro partido de altura con el BM Logroño La Rioja.

Temas

Torrelavega

Asobal