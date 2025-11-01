El Burgos Burpellet BH cierra su mejor año en el ciclismo profesional La victoria en O Gran Camiño, el triplete en el Tour de Mentougou, la gran actuación en Vuelta a Burgos y el regreso del equipo a La Vuelta a España, entre los éxitos

Julio César Rico Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025

El Burgos Burpellet BH ha cerrado su temporada más completa en el ciclismo profesional UCI ProTeam, después de completar una temporada con 12 victorias y situarse como el 27º equipo mejor del mundo. Las 12 victorias con las que ha cerrado Burgos Burpellet BH esta temporada le colocan como el equipo español con más triunfos. Al final de esta temporada, el equipo dirigido por Julio Andrés Izquierdo ha terminado con 3.215 puntos en la clasificación general, 300 más que en la edición anterior. Su gran trabajo en la vuelta le coloca como equipo destacado para repetir en 2026.

Aunque todo el plantel de ciclistas ha destacado, quizá el que ha explotado esta temporada como profesional es el corredor guatemalteco Sergio Chumil. El reciente campeón de los Juegos Centroamericanos es ya una realidad en el panorama internacional y cuanta con gran proyección profesional.

El guatemalteco, que permanecerá en el equipo hasta 2028. Es uno de los grandes escaladores del panorama internacional. Lo demostró en La Vuelta, llegando a situarse en el top-20 de la general antes de que le llegase un virus que le destronó. Pero es que además es campeón nacional de contrarreloj y obtuvo un quinto puesto en el Trofeo Tessile & Moda.

Pierna y Aparicio

En esta temporada también han brillado hombres como García Pierna, con el triunfo en el premio de la montaña, en la Vuelta a Burgos; o el burgalés Mario Aparicio, que han tenido una destacadísima actuación a pesar de que el equipo se vio mermado por una enfermedad.

La temporada del Burgos Burpellet BH comenzó ganando en Emiratos Árabes Unidos. Y siguieron en esta campaña de 2025en el Tour de Sharjah. En esta prueba el burgalés Mario Aparicio protagonizó una gran remontada en la subida final en Kalba y repitió la victoria lograda en esa misma carrera un año atrás. El arandino ha destacado en Omán y Andalucía; fue décimo en el campeonato de España y acabó el duodécimo en la Vuelta a Burgos.

La exhibición burgalesa siguió en China, también en el Tour de Huangshan, en Taiwán, en Galicia, la Classica Camp de Morvedre y Vuelta a Asturias o el GP Beiras, pruebas en las que el guatemalteco Chumil ha crecido hasta convertirse en un referente

Izquierdo - García

El director deportivo Damien García y el manager Julio Andrés Izquierdo han formado un tándem de éxito. Si el trabajo de García desde el coche en la estrategia de carrera ha sido excelente, el trabajo en la sombra de Izquierdo lleva décadas dando fruto. Cuatro décadas después de que el burgalés empezara como director deportivo en el ciclismo juevenil y amateur, con el germen de este Burgos Burpellet BH el Grupo Ciclista Hermanos López, allá por el final de los años 80.

Coincidía la llegada de este equipo con l. Y desde entonces, en la ronda de esta provincia jamás ha faltado a la cita el equipo de Izquierdo. Aquel equipo que ensambló Julio Andrés Izquierdo hizo sus pinitos en las ediciones Open de la Vuelta a Burgos. Del primitivo equipo se pasó al campo profesional con Cropusa, Viña Magna y Burpellet, en la actualidad, que ha cerrado una enorme temporada como equipo de la segunda categoría profesional.

Otra mención de mérito es para Damien García. Es un jovencísimo director deportivo francés al que un automovilista truncó su carrera profesional sobre la bici. Tuvo que abandonar el ciclismo a los 25 años. Hoy con solo 32 se ha consolidado como uno de los mejores en la dirección deportiva. Al Burgos Burpellet BH llegó después de dirigir en el ciclismo de Japón.