El Espolón acogerá la Milla Urbana de Burgos diez años después de su última edición En la prueba, que se desarrollará a partir de las 10:45 horas del 8 de noviembre, participarán atletas de todas las categorías con la guinda final de la élite, con atletas de reconocido prestigio

Julio César Rico Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Burgos quiere reverdecer viejos laureles con la recuperación de la Milla Urbana, que se va a celebrar el día 8 de noviembre en el paseo del Espolón, a partir de las 10:45 horas. Una prueba que se recupera después de que la última edición celebrada hace diez años en el mismo lugar.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha valorado la recuperación de una prueba en la que Burgos fue un referente. No en vano, la ciudad del Arlanzón tuvo la «mejor Milla Urbana de España», ha dicho. En este sentido, la regidora ha recordado que es uno de los eventos más importantes del mes de noviembre y que va a reunir en torno al deporte en El Espolón a casi 600 atletas de todas las categorías.

Ha agradecido al Club Campos de Castilla Universidad de Burgos la organización de este evento deportivo que incide en el conjunto de acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo «en materia deportiva, cultural y de animación» de la ciudad.

Una prueba que vuelve al calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y León y que regresa con el objetivo de «recuperar el pulso» del atletismo popular y competitivo en las calles y «ofrecer un nuevo escaparate» para los deportistas.

El recorrido será el del circuito de El Espolón al que los atletas darán tres vueltas para completar los 1,6 kilómetros. Se va a desarrollar a partir de las 10:45 horas hasta las 13.00 horas ese sábado 8 y contará con 30 atletas por categoría.

La Milla de Burgos formará parte del circuito de carreras profesionales, lo que sitúa a Burgos «en el mapa de las grandes citas deportivas» y la idea es que contribuya a dinamizar tanto la «actividad deportiva como la económica y social».

Todas las categorías

Por su parte, el organizador de la prueba, Benjamín Álvarez Furones, ha apuntado que la prueba se va a desarrollar en 18 categorías desde los más pequeños Sub-8 hasta la categoría Popular y Máster, en masculino y femenino. Para las categorías a partir de 15 años se correrán los 1.609 metros de la milla, mientras que para las categorías hasta 11 años será de un kilómetro y los menores de esa edad 500 metros; y 300 metros para los niños de menos de ocho años.

Han confirmado su participación los atletas Dani Arce, Lidia Campo, Jesús Gómez o Celia Antón, entre otros.

Temas

Atletismo