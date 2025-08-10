El Burgos Burpellet BH firma una de sus mejores etapas de la historia En la última etapa de la Vuelta a Burgos 2025, el equipo burgalés se quedó a las puertas de entrar en un prestigioso top 10, además de ganar la montaña

El Burgos Burpellet BH cerró la Vuelta a Burgos con una de sus actuaciones más destacadas en la historia reciente de la prueba. La quinta y última etapa, con 138 kilómetros por la Sierra de la Demanda y final en las Lagunas de Neila, dejó una imagen combativa del equipo morado y la confirmación de varios logros individuales.

Mario Aparicio firmó una brillante ascensión final, subiendo a su ritmo y sin desgastarse más de lo necesario, lo que le permitió terminar la jornada en la 17ª posición y ascender hasta la 12ª plaza de la clasificación general. Además, el corredor de Valdeporres se coronó como el mejor ciclista burgalés del certamen, reeditando el galardón que ya había conseguido en ediciones anteriores. Sergio Chumil también dio un paso adelante en sensaciones, cruzando la meta en 21ª posición. Gracias al esfuerzo colectivo, el Burgos Burpellet BH concluyó en una meritoria quinta posición en la clasificación por equipos.

La otra gran noticia del día fue el triunfo de Carlos García Pierna en la clasificación de la montaña. El madrileño llegaba a esta última jornada como líder del maillot rojo y cumplió su plan a la perfección. Desde el arranque, logró filtrarse en una fuga de seis ciclistas —la cuarta escapada del equipo en cinco etapas— y fue sumando el máximo de puntos en cada puerto puntuable. Coronó primero el Alto del Cerro y el Alto de Arroyo, y solo quedaba hacer lo propio en el durísimo Alto de Rozavientos para asegurar la victoria. Los escapados afrontaron sus rampas con más de dos minutos de ventaja y García Pierna impuso un fuerte ritmo que dejó atrás a varios rivales, asegurando el maillot para el Burgos Burpellet BH.

Sin embargo, la etapa también dejó un momento amargo. En el descenso del Rozavientos, una caída obligó a José Manuel Díaz Gallego a abandonar la carrera. El jienense fue trasladado en ambulancia a Burgos, donde las pruebas confirmaron una fractura en la clavícula derecha, de la que será operado hoy mismo.

La ascensión final a las Lagunas de Neila se resolvió con un fuerte ritmo del pelotón principal, que rápidamente seleccionó a los favoritos. Aunque los últimos kilómetros fueron un terreno para los escaladores puros, el Burgos Burpellet BH firmó una de las mejores ediciones que se recuerdan para la escuadra morada en su carrera de casa.

En la tercera jornada de la Trans-Himalaya Cycling Race, el Burgos Burpellet BH volvió a formar parte de la escapada y rozó la oportunidad de disputar la victoria de etapa. El burgalés Rodrigo Álvarez se integró nuevamente en el grupo de ocho corredores que tomó la delantera en el circuito urbano de Lhasa. La prueba se disputó a un ritmo altísimo —50,8 km/h de media— con un emocionante pulso entre los fugados y el pelotón, que terminó resolviéndose en el último kilómetro, cuando el grupo principal dio caza a los escapados.

En el sprint masivo, Ángel Fuentes lanzó a David Martín en cabeza antes de la última curva, y el sevillano logró cruzar la meta en octava posición. También sus compañeros Georgios Bouglas y Jambaljamts Sainbayar finalizaron cerca del top 10, ascendiendo al 9º y 10º puesto de la clasificación general, respectivamente.

Por otra parte, en la tercera etapa de la Arctic Race of Norway los mejores clasificados del equipo fueron Hugo de la Calle (21º) y Clément Alleno (22º), que cruzaron la meta a tan solo medio minuto del vencedor, ocupando esas mismas posiciones en la clasificación general.

