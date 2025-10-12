BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de Sergio Chumill durante la prueba disputada en Italia. Tommaso Pelagalli / Sprint Cycling Agency

Sergio Chumil acaricia el podio para el Burgos Burpellet BH en Italia

El guatemalteco acabó quinto en Trofeo Tessile & Moda disputado en el país mediterraneo

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:24

Comenta

El Burgos Burpellet BH estuvo a punto de subir al podio en el Trofeo Tessile & Moda gracias a la actuación de Sergio Chumil, quién peleó de tú a tú con los más fuertes de la carrera. También brilló en el final de la carrera Hugo de la Calle, que lograba la novena posición. Una gran actuación coral de todo el equipo, que completó Sinuhé Fernández. El asturiano rodó escapado hasta los últimos kilómetros de carrera y subió al podio para recoger uno de los premios especiales.

Por octava vez esta temporada, el asturiano entró en una fuga, como ya hiciera la pasada semana en el Giro de Emilia. Este grupo de nueve ciclistas completó en cabeza las cuatro vueltas al circuito en torno a la localidad de Valdengo. Un terreno llano en el que los escapados se entendieron bien y mantuvieron vivas sus opciones hasta el final. El grupo comenzó el ascenso final a Oropa con ventaja y Sinuhé fue atrapado por el grupo a seis kilómetros del final.

Las duras rampas de esta subida, que superaban el 12% de desnivel, seleccionaron pronto el grupo de favoritos y entre los diez más fuertes se mostraron tanto Chumil como De la Calle. El guatemalteco llegó a rodar en tercera posición y buscó el podio hasta el final. En las últimas rampas fue superado por dos rivales y acabó en una gran quinta posición, mientras que Hugo concluyó la carrera el noveno. Buena actuación también de Ander Okamika (17º), Eric Fagúndez (19º) y Merhawi Kudus (26º). Además, Sinuhé Fernández ganó uno de los premios de los sprints intermedios y subió al podio en Oropa.

