Aparicio destaca en Cantabria y Sinuhé abandona La Vuelta por enfermedad El arandino sigue recuperando sensaciones y entró en la escapada de la 12ª etapa, mientras que su compañero asturiano tuvo que abandonar por la gastroenteritis que aún afecta al Burgos Burpellet BH

BURGOSconecta Burgos Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH volvió a vivir las dos caras del ciclismo en la 12ª etapa de La Vuelta, que recorrió la provincia de Cantabria. Mario Aparicio, una vez superada la enfermedad que le había lastrado la semana pasada, logró entrar en una escapada numerosa que acabó jugándose el triunfo en Los Corrales de Buelna. El arandino peleó hasta la Collada de Brenes, puerto donde se hizo la selección definitiva.

Peor suerte corrió su compañero Sinuhé Fernández, que tuvo que abandonar la carrera por culpa de una gastroenteritis. Una enfermedad que ha provocado ya cuatro bajas en el equipo morado, que solo cuenta con la mitad de sus efectivos para lo que resta de carrera.

La montaña sigue siendo protagonista en La Vuelta, al igual que el Burgos Burpellet BH, que sigue luchando contra las adversidades para mostrar su mejor versión. Mario Aparicio fue el encargado de entrar en la fuga de la 12ª etapa con inicio en Laredo, la primera de un tríptico que recorrerá la cordillera Cantábrica.

El ciclista burgalés va sintiéndose mejor con el paso de los días y el día previo ya aguantó con los más fuertes en la etapa de Bilbao. En esta ocasión, logró filtrarse en una numerosísima escapada de más de 50 ciclistas que se marcharon por delante antes del Puerto de Alisas (8 km al 6%).

Con la mayoría de equipos representados, el grupo hizo camino tras el descenso y la ventaja llegó a superar los seis minutos con respecto a un pelotón que se tomó el día como más calma. Todo se decidió en la subida a la Collada de Brenes (7 km al 8%) y Aparicio aguantó en un grupo perseguidor tras coronar. Sin embargo, viendo que la cabeza de carrera estaba lejos, el arandino decidió guardar fuerzas para intentarlo de nuevo en próximos días y acabó la etapa en 35ª posición.

El Burgos Burpellet BH tuvo que lamentar un nuevo abandono, en esta ocasión el de Sinuhé Fernández. Un día antes de llegar a su tierra, el asturiano puso pie a tierra en torno al kilómetro 35 de carrera. En la etapa previa ya había sufrido por culpa de un resfriado, pero este jueves amaneció con síntomas de gastroenteritis.

Intentó seguir en carrera, pero le ocurrió lo mismo que a sus compañeros García Pierna, Cavia y Fagúndez, lo que deja al equipo morado con solo cuatro efectivos. Además, Sergio Chumil, el mejor clasificado de los morados, también pasó un mal día por motivos similares y acabó bastante rezagado.

Este viernes La Vuelta llegará a Asturias para vivir una de las etapas más esperadas de la presente edición. Y es que en el día 13 de la carrera se ascenderá el Alto del Angliru, un auténtico coloso en el que las rampas alcanzan hasta el 23% de desnivel. Una jornada de 203 kilómetros que comenzará en Cabezón de la Sal y en la que se prevé una lucha encarnizada por formar parte de la fuga.

Las tres primeras horas de carrera serán prácticamente llanas, hasta llegar a L'Entregu, donde comenzará el Alto de La Mozqueta (6 km al 8%). El segundo obstáculo del día será el Alto del Cordal (5 km al 9%) y la jornada finalizará en el Angliru (12 km al 10%). Un ascenso interminable, cuya segunda parte incluye varios kilómetros al 15% de desnivel medio.

Temas

Ciclismo