El Real Madrid tira de raza en San Siro

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 08:04 | Actualizado 23:49h. Comenta Compartir

San Siro, feudo prácticamente inexpugnable para el Real Madrid hasta la fecha mas, a pesar de ello, de glorioso recuerdo, será testigo de otra 'final' de los blancos. El conjunto de Chamartín, que conquistó en el templo lombardo la copa que abrió su trienio de 'orejonas' sin freno doblegando al Atlético en la tanda de penaltis que valió la 'undécima' pero que acumuló un balance de cuatro empates y diez derrotas en sus catorce visitas precedentes, incluyendo un humillante 5-0 frente al Milan de Arrigo Sacchi que dejó a la Quinta del Buitre sin poder optar a los máximos laureles continentales, se enfrenta al Inter con el objetivo de obtener un resultado positivo que le acerque a los octavos de la Champions. Será un partido crucial también para el bando 'neroazzurro', cuya derrota 22 días atrás en el Alfredo Di Stéfano le ha dejado contra las cuerdas, colista con solo dos puntos en su casillero y que precisa sumar para seguir soñando con alcanzar una ronda que no pisa desde 2012.

La necesidad acucia a los dos conjuntos que estaban llamados a tirar del grupo B de la Champions, pero cuyo mal inicio ha dejado casi sin margen de error. Los pupilos de Zinedine Zidane, derrotados estrepitosamente por el Shakhtar Donetsk en la primera jornada, salvaron un punto sobre la campana en su visita al Borussia Mönchengladbach y tomaron aire venciendo al Inter en un duelo en el que el conjunto de Antonio Conte estuvo cerca de remontar pero que terminó cayendo del lado local merced a una diana de Rodrygo. Los discípulos de Conte, lastrados tras firmar tablas con germanos y ucranianos, salieron de Valdebebas sabiendo que el choque de vuelta tendría para ellos carácter de ultimátum. Un traspié más les condenaría casi de modo definitivo, sin que una victoria significase tampoco para los visitantes su salvación inapelable.

Ambos afrontarán además el pleito diezmados por las bajas, que dejarán sentir su peso por mucho que a Conte le haga esbozar una sonrisa que se hable tanto de las ausencias del Real Madrid. Zidane solo recupera a Casemiro, negativo en el test de coronavirus después de que un resultado indeterminado le impidiese jugar en Liga ante el Villarreal. Apenas contabiliza tres entrenamientos con el grupo, por lo que Zidane le reserva de inicio para un choque de lo más peliagudo al que su equipo concurrirá sin sus máximos referentes en ambas áreas: Sergio Ramos y Benzema.

Protagonismo belga

El central se quedó en Madrid recuperándose de su rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha y Militao tampoco viajó a Milán, frenado de nuevo por la PCR, por lo que Varane y Nacho tendrán un examen de envergadura. Les corresponderá rellenar el tremendo socavón que siempre suponen las ausencias del gran capitán blanco en la Champions y tendrán que hacerlo además frente a una de las duplas ofensivas más temibles del continente, la que conforman el argentino Lautaro Martínez, goleador y destacado en el Di Stéfano, y Romelu Lukaku, incontenible delantero que se perdió la cita de Valdebebas por un problema en el aductor pero que llega a la de San Siro pletórico tras firmar nueve goles en otros tantos encuentros esta campaña, incluyendo un doblete contra el Torino que resultó determinante para que el Inter remontase el partido y se afianzase en la quinta posición de la Serie A.

El '9' belga se verá las caras como Courtois y Hazard, otros dos 'diablos rojos' que pisarán el estadio del Inter plenos de responsabilidad. El cancerbero, por no dejar su portería a cero desde el pasado 4 de octubre; el extremo, porque todavía no ha podido marcar diferencias. Fustigado por las lesiones y el coronavirus, ha perdido la verticalidad que le convirtió en bandera de la Premier, pero la baja de Benzema, que arrastra molestias desde el enfrentamiento con el Valencia, requiere un plus del '7' para dinamizar un ataque cuya punta ocupará de nuevo Mariano. El hispano-dominicano tendrá una nueva ocasión de reivindicarse tras marcar el sábado en La Cerámica, ya que Zidane tampoco pudo llevarse a Jovic, aislado por coronavirus. Hugo Duro, que cambió el Getafe por el Castilla en verano, estará en la recámara al igual que Víctor Chust, otro canterano llamado a filas por el marsellés ante las múltiples ausencias en la retaguardia.

El Inter no podrá contar con el serbio Kolarov ni con el croata Brozovic, positivos ambos por coronavirus, pero sí con dos viejos conocidos de la afición española como el chileno Arturo Vidal y el hispano-marroquí Achraf Hakimi. «Para clasificarnos necesitaremos sumar al menos siete puntos. Es un partido que debe alimentar nuestras esperanzas para avanzar en el grupo, creo, más difícil de la Liga de Campeones», subrayó Conte.

El Real Madrid rindió por fin San Siro y dio un paso que podría resultar determinante en su propósito de estar en octavos de la Champions.

Ofreciendo la versión más completa en lo que va de campaña, los visitantes olvidaron las sensibles bajas con las que viajaron a Italia y propinaron un golpe de autoridad en un feudo que siempre les había sido esquivo pero que terminó doblegándose ante el ejercicio de sacrificio, solidaridad y concentración del Real Madrid, donde

Zidane

Inter de Milán Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, min. 46), Achraf Hakimi (Alexis Sánchez, min. 63), Barella, Gagliardini (Sensi, min. 78), Vidal, Young, Lautaro Martínez (Perisic, min. 46) y Lukaku (Eriksen, min. 86). 0 - 2 Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard (Casemiro, min. 58), Lucas Vázquez, Hazard (Vinicius, min. 77) y Mariano (Rodrygo, min. 58). Goles: 0-1: min. 6, Hazard, de penalti. 0-2: min. 58, Rodrygo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Gagliardini y Sensi, del Inter. Expulsó por doble amarilla a Arturo Vidal, también del Inter.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en San Siro a puerta cerrada. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo a Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles.

El duelo demandaba un paso al frente de los dos grandes refuerzos del Real Madrid este curso, el recuperado Odegaard y el hasta ahora episódico Hazard. Salieron con ambición el noruego y el belga, en consonancia con sus compañeros. Junto y ordenado,

El Inter sufría con las acometidas del Madrid, muy dinámico de tres cuartos en adelante y atento para cortocircuitar las transiciones cuando el conjunto 'neroazzurro' robaba. Hazard y Lucas Vázquez ofrecían profundidad por las bandas, más el canterano que el ex del Chelsea, mientras

Por si no tuviese bastantes problemas la escuadra de Antonio Conte, Arturo Vidal añadió uno más, y de los gordos. Cayó el chileno en el área, encimado por Modric. Reclamó el ex del Barça penalti con insistencia, pese a que el croata le rebañó la bola con limpieza, y el árbitro castigó sus protestas con una doble amarilla que dejaba a su equipo perdiendo y en inferioridad numérica. Lo que se dice una tormenta perfecta.

Conte movió fichas al descanso. Fuera Bastoni y Lautaro; dentro D'Ambrosio y Perisic. El paso por vestuarios devolvió a un Inter con más empuje que acierto y a un Madrid algo más conservador. Suficiente para que Zidane interviniera. Entró Casemiro para meter cemento y Rodrygo para poner el ángel.

Filtró Kroos a la zona por la que percutía Lucas Vázquez, que metió el centro para que el ex del Santos, solo en el segundo palo, empalase de empeine.

Poca historia más tuvo ya el encuentro, con un Inter que asumió que se le escapaba el último tren y