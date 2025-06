Lisci: «Tenemos más ganas que presión»

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 14 de junio 2025, 18:33 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Alesio Lisci huye de cualquier tipo de presión. El entrenador del CD Mirandés, que está a 180 minutos de poder hacer historia en el fútbol nacional, ha asegurado en la previa al partido de ida de la final del play off de ascenso a Primera División que su equipo tiene «más ganas que presión».

Y es que, según el técnico italiano, el favorito es «obviamente el Real Oviedo», por historia, plantilla y potencial. «Siempre he dicho que el mejor once esta temporada lo tenía el Almería, pero la mejor plantilla era la del Oviedo», ha señalado. «Lo nuestro es un sueño, lo suyo es una obsesión», ha afirmado.

Sin embargo, ha insistido, «lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas diferentes y nosotros llevamos casi un año haciendo que pasen cosas diferentes».

Lo cierto es que ambos equipos han llegado a la gran final por méritos propios. Y eso a pesar del cambio de entrenador en el Real Oviedo. Un cambio que parece haber sentado de fábula a los asturianos, que se encuentran en un gran momento de forma. «Ahora es un equipo diferente. Más bloque. Más equilibrado. Es muy difícil marcarles goles y encima tienen muchísimo talento», ha analizado Lisci al tiempo que insistía en que siempre quiere jugar «contra los mejores y en las mejores condiciones posibles».

Este último deseo, no obstante, no será posible, debido al escaso margen de descanso que tendrán unos y otros tras el partido de vuelta de semifinales. «Vamos a entrenar entre poco y nada. Estar una temporada entera compitiendo a tanto nivel y tener que jugar el partido más importante sin entrenar es triste. El calendario se planteó mal en julio y no me gusta», pero es lo que hay, ha señalado el entrenador italiano.

Esa falta de tiempo ha obligado al equipo rojillo a centrarse en «la recuperación física» más que en la preparación táctica del encuentro, pero eso no obsta para que el Mirandés vaya a por el ascenso desde el minuto uno.

«Necesitamos tener mentalidad de equipo que quiere ascender. Es importante salir de aquí con ventaja», pero «no firmo ningún resultado» ya que todavía quedarán, al menos, otros 90 minutos en el Tartiere, ha concluido.

