Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés Los arrestados, junto a otras tres personas identificadas, están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, y podrían enfrentarse a sanciones económicas y prohibición de acceso a recintos deportivos

La Policía Nacional ha detenido a siete individuos, cuatro en Oviedo, dos en Valladolid y uno en Madrid, e identificado a otros tres, por su presunta participación en los incidentes violentos registrados el pasado 21 de junio en las inmediaciones del estadio Carlos Tartiere de Oviedo, antes del encuentro entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés.

Los altercados se produjeron durante el «corteo», el tradicional recibimiento que los aficionados locales ofrecen al autobús del equipo oviedista a su llegada al estadio. Según la investigación, un grupo de seguidores locales vinculados al colectivo ultra «Symmachiarii» trató de retirar el vallado policial, lanzando objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los agentes encargados del dispositivo de seguridad.

Como consecuencia de la agresión, dos miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) resultaron heridos. La investigación, dirigida por la Brigada Provincial de Información de Oviedo con apoyo de sus homólogas en Valladolid y Madrid, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información.

Entre los detenidos figuran tres integrantes del grupo ultra «Valladolid 1984», afines a los «Symmachiarii», que se habían desplazado desde la capital castellana para asistir al encuentro.

Los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, tanto los detenidos como los identificados han sido propuestos para sanción administrativa conforme a la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por faltas graves.