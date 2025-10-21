BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición rojilla por las calles de Oviedo CM

Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés

Los arrestados, junto a otras tres personas identificadas, están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, y podrían enfrentarse a sanciones económicas y prohibición de acceso a recintos deportivos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 11:44

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a siete individuos, cuatro en Oviedo, dos en Valladolid y uno en Madrid, e identificado a otros tres, por su presunta participación en los incidentes violentos registrados el pasado 21 de junio en las inmediaciones del estadio Carlos Tartiere de Oviedo, antes del encuentro entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés.

Los altercados se produjeron durante el «corteo», el tradicional recibimiento que los aficionados locales ofrecen al autobús del equipo oviedista a su llegada al estadio. Según la investigación, un grupo de seguidores locales vinculados al colectivo ultra «Symmachiarii» trató de retirar el vallado policial, lanzando objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los agentes encargados del dispositivo de seguridad.

Noticias relacionadas

Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Oviedo se pinta de rojinegro para llevar en volandas al Mirandés

Oviedo se pinta de rojinegro para llevar en volandas al Mirandés

A pesar de la derrota...«Qué bonito es… ser del Mirandés»

A pesar de la derrota...«Qué bonito es… ser del Mirandés»

Como consecuencia de la agresión, dos miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) resultaron heridos. La investigación, dirigida por la Brigada Provincial de Información de Oviedo con apoyo de sus homólogas en Valladolid y Madrid, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información.

Entre los detenidos figuran tres integrantes del grupo ultra «Valladolid 1984», afines a los «Symmachiarii», que se habían desplazado desde la capital castellana para asistir al encuentro.

Los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, tanto los detenidos como los identificados han sido propuestos para sanción administrativa conforme a la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por faltas graves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  2. 2 Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos
  3. 3 El incendio de una estación de servicio en Burgos obliga a evacuar a diez transportistas mientras dormían
  4. 4 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo
  5. 5 Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos
  6. 6 «Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad»: vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo
  7. 7 Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua
  8. 8 Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»
  9. 9 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  10. 10 Felipe VI alaba en Burgos la apuesta de las empresas familiares porque son «un pilar de la economía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés

Siete ultras detenidos por los incidentes violentos previos al partido entre el Oviedo y el Mirandés