Dos campeones internacionales lideran el regreso del Cross de Atapuerca Los atletas burgaleses Daniel Arce y Jesús Gómez se suman a una edición con amplia presencia africana

Entre las últimas incorporaciones al XXI Cross Internacional de Atapuerca, que se disputará los días 22 y 23 de noviembre en el circuito del Centro de Arqueología Experimental, destacan dos nombres propios del circuito internacional: Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo. El primero, natural de Burundi y atleta del Playas de Castellón, llega a Atapuerca como vigente vencedor de la prueba en 2024 y con un impresionante palmarés reciente que incluye tres títulos consecutivos en el World Athletics Cross Country Tour (2021-22, 2022-23 y 2023-24). A sus victorias en Soria, Itálica, Zornotza o Alcobendas se suma su dominio actual en el campo a través europeo.

Por su parte, Thierry Ndikumwenayo, también integrante del Playas de Castellón y nacionalizado español, regresa al circuito burgalés tras vencer en la edición de 2022. Su 2024 fue especialmente exitoso, con una medalla de bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa, y dos medallas en el Europeo de Cross 2024.

A nivel nacional, se confirma también la presencia de Said Mechaal Mechaal, integrante del equipo ADA Calvia . En este 2025 ha logrado la mejor marca española de la historia en 15 km, durante la carrera de 20 km de París.

Representación africana

La participación africana volverá a ser determinante en la lucha por el podio. Desde Kenia, destacan Matthew Kipchumba Kipsang, vencedor del Cross de Soria 2025, cuarto en Atapuerca 2024 y finalista mundial en 5000 metros; y Naibei Kiplimo Mayebei, 7.º en Itálica y 3.º en el Cross de San Sebastián 2025.

Desde Burundi llegan corredores en gran progresión internacional: Emile Hafashimana, actual vencedor en Amorebieta y subcampeón nacional en 5.000 metros; Elie Sindayikengera, 8.º en el Campeonato Africano de 10.000 metros (2024); Thierry Irakoze, 5.º en el Cross de Amorebieta; y Celestine Ndikumana, finalista mundial en 10.000 metros en Tokio 2025.

Atletas burgaleses

El atletismo burgalés también tendrá una representación destacada con dos referentes nacionales. Daniel Arce, campeón de España de 3.000 obstáculos en cuatro ediciones consecutivas (2022 a 2025) y bronce en el Europeo de Múnich 2022, volverá a correr ante su afición. Le acompañará Jesús Gómez, campeón de España de 1.500 metros en 2018 y doble medallista de bronce en el Campeonato de Europa en pista cubierta (2019 y 2021).

