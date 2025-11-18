El XXI Cross de Atapuerca reúne a más de 6.400 atletas de doce nacionalidades este fin de semana La prueba coincide con la conmemoración de la declaración de los Yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000

BURGOSconecta Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

El XXI Cross Internacional de Atapuerca, uno de los eventos de atletismo más prestigiosos del país, se celebrará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Circuito del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, con un programa cargado de competiciones, actividades paralelas y presencia internacional. La prueba, incluida en la categoría Gold del Cross Country Tour, coincide con la conmemoración de la declaración de los Yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

El evento contará con 11 pruebas femeninas y masculinas el sábado, dirigidas a categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Máster, Chupetines y Relevos Mixtos, y otras 11 pruebas el domingo, correspondientes a las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absoluta y un relevo mixto.

Entre los 6.450 atletas inscritos destacan participantes de 12 nacionalidades: España, Kenia, Etiopía, Argentina, Marruecos, Uganda, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Burundi, Puerto Rico y Kazajistán. Los inscritos en el Campeonato de España superan los 3.000 atletas, reforzando el carácter competitivo de la cita.

Ampliar Presentación del XXI Cross Internacional de Atapuerca. Diputación de Burgos

El Cross contará con cobertura en directo a través de Teledeporte, La Liga Sport, Castilla y León Televisión, ETB y streaming en los portales www.idj.burgos.es, www.crossatapuerca.com y https://www.rfea.es/multimedia.

Actividades paralelas

Además de las competiciones, el evento incluye un amplio programa de actividades paralelas, como el X Meeting Formativo 'Corre y Aprende', el XX Certamen de Dibujo Atapuerca y el XIX Certamen Nacional de Fotografía, así como exposiciones fotográficas en Medina de Pomar y el CAREX de Atapuerca. El vídeo promocional de esta edición tiene como protagonista a Laia Cariñanos, joven atleta burgalesa campeona de España Sub-18 en 1.500 metros, que refleja el talento emergente del atletismo rural de la provincia.

La organización de la prueba corre a cargo del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Atapuerca, con el patrocinio de Ibercaja y un presupuesto de 184.000 euros. De esta manera, el XXI Cross Internacional de Atapuerca se consolida como un referente mundial en cross country en el que se combina deporte de élite, participación popular y actividades culturales que celebran la historia y el patrimonio de la provincia de Burgos.