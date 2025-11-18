BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atleta participando en el Cross Internacional de Atapuerca 2024. Ricardo Ordóñez/ICAL

El XXI Cross de Atapuerca reúne a más de 6.400 atletas de doce nacionalidades este fin de semana

La prueba coincide con la conmemoración de la declaración de los Yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El XXI Cross Internacional de Atapuerca, uno de los eventos de atletismo más prestigiosos del país, se celebrará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Circuito del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, con un programa cargado de competiciones, actividades paralelas y presencia internacional. La prueba, incluida en la categoría Gold del Cross Country Tour, coincide con la conmemoración de la declaración de los Yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

El evento contará con 11 pruebas femeninas y masculinas el sábado, dirigidas a categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Máster, Chupetines y Relevos Mixtos, y otras 11 pruebas el domingo, correspondientes a las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absoluta y un relevo mixto.

Noticias relacionadas

Primeras confirmaciones en la élite masculina para el XXI Cross Internacional de Atapuerca

Primeras confirmaciones en la élite masculina para el XXI Cross Internacional de Atapuerca

La historia de la atleta burgalesa Laia Cariñanos inspira el vídeo del Cross de Atapuerca

La historia de la atleta burgalesa Laia Cariñanos inspira el vídeo del Cross de Atapuerca

El Cross Internacional de Atapuerca acoge el Campeonato de España de Campo a Través

El Cross Internacional de Atapuerca acoge el Campeonato de España de Campo a Través

Entre los 6.450 atletas inscritos destacan participantes de 12 nacionalidades: España, Kenia, Etiopía, Argentina, Marruecos, Uganda, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Burundi, Puerto Rico y Kazajistán. Los inscritos en el Campeonato de España superan los 3.000 atletas, reforzando el carácter competitivo de la cita.

Presentación del XXI Cross Internacional de Atapuerca. Diputación de Burgos

El Cross contará con cobertura en directo a través de Teledeporte, La Liga Sport, Castilla y León Televisión, ETB y streaming en los portales www.idj.burgos.es, www.crossatapuerca.com y https://www.rfea.es/multimedia.

Actividades paralelas

Además de las competiciones, el evento incluye un amplio programa de actividades paralelas, como el X Meeting Formativo 'Corre y Aprende', el XX Certamen de Dibujo Atapuerca y el XIX Certamen Nacional de Fotografía, así como exposiciones fotográficas en Medina de Pomar y el CAREX de Atapuerca. El vídeo promocional de esta edición tiene como protagonista a Laia Cariñanos, joven atleta burgalesa campeona de España Sub-18 en 1.500 metros, que refleja el talento emergente del atletismo rural de la provincia.

La organización de la prueba corre a cargo del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Atapuerca, con el patrocinio de Ibercaja y un presupuesto de 184.000 euros. De esta manera, el XXI Cross Internacional de Atapuerca se consolida como un referente mundial en cross country en el que se combina deporte de élite, participación popular y actividades culturales que celebran la historia y el patrimonio de la provincia de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  3. 3 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  4. 4 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  5. 5 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  6. 6 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos
  7. 7 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  8. 8 Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos
  9. 9 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos
  10. 10 La campaña de bonos al consumo de Burgos logra vender medio millón de euros en solo cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El XXI Cross de Atapuerca reúne a más de 6.400 atletas de doce nacionalidades este fin de semana

El XXI Cross de Atapuerca reúne a más de 6.400 atletas de doce nacionalidades este fin de semana