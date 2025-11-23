Nadia Battocletti y Mathew Kipchumba Kipsang triunfan en el Cross de Atapuerca

BURGOSconecta Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Bilbao Atletismo en categoría femenina y Facsa-Playas de Castellón en la masculina triunfaron nuevamente en el Campo de España de Campo a través por clubes en la categoría absoluta, en la edición celebrada en Atapuerca donde la italiana Nadia Battocletti y el keniano Mathew Kipchumba Kipsang fueron los ganadores de las dos pruebas internacionales.

Se han dado cita 3.267 atletas en total, cifra superior a las que hubo en las dos últimas ediciones de Itálica 2024 (2.998) y Soria 2023 (2.655). Los 2.430 atletas del campeonato han representado a 464 equipos de 194 clubes, de categoría sub16 a la absoluta. Ha sido la sexta edición del campeonato, desde 2020, celebrada conjuntamente con uno de los grandes crosses del otoño, en una fórmula ya consolidada y de gran éxito. Recordemos que el nacional de clubes ya recaló en Atapuerca en 2022.

La mañana ha sido muy fría en Atapuerca, con una sensación térmica gélida debido a un viento fuerte y racheado que fue a más, sin lluvia pero también sin sol, con un cielo permanentemente cubierto y neblinoso. No ha habido barro, con un firme compacto. Desgranamos todas y cada una de las 11 carreras de la mañana de hoy.

Absoluta femenina

La prueba absoluta femenina, sobre 6.821 metros, comenzó rapidísima, con la kazaja Daisy Jepkemei, ganadora el año pasado aquí en Atapuerca, en cabeza y llevándose con ella a la italiana Nadia Battocletti, la británica Megan Keith, la keniana Sheila Jebet y la española Majida Maayouf, del Asics Running. Recordemos que Likina Amebaw fue baja de última hora. Por detrás se situó la catalana Naima Ait Alibou, del Facsa-Playas de Castellón, con un grupo compacto de las mejores españolas tras ella. Maayouf fue la primera en descolarse del grupo de cabeza; a continuación hicieron lo propio Megan Keith y Daisy Jepkemei, quedando Sheila Jebet, de sólo 19 años, y Nadia Battocletti en cabeza. La italiana se fue entonces irremediablemente hacia la meta, destacándose de Jebet, y con ese correr tan característico y fácil se fue hacia la meta, logrando un magnífico triunfo. Segundo lugar para Sheila Jebet y tercero para Daisy Jepkemei, con Megan Keith en cuarta posición.

La primera de las españolas, en quinta posición, fue Majida Maayouf, que corrió en solitario buena parte de la prueba. El grupo perseguidor de españolas absorbió a Naima Ait Alibou, y de él emergió de forma espléndida la segoviana Idaira Prieto, del Bikila, sexta en meta; tras ella se clasificó la gijonesa Isabel Barreiro, del C.A. Adidas. Tanto Maayouf, como Prieto y Barreiro han ganado las tres plazas de preselección para el Campeonato de Europa. Tras Barreiro entraron en meta, hasta completar la decena, Carla Gallardo (Independiente), Ángela Viciosa (Vicky Foods Athletics) y Marta Serrano (New Balance Team).

Por clubes, triunfo incontestable del Bilbao Atletismo, que ha conseguido su décimo título, renovando el conseguido el año pasado, con 39 puntos. Lideró el equipo Carolina Robles (13ª en meta), acompañada por Alicia Berzosa, Cristina Espejo, Azucena Díaz, Laura Priego y Nerea Iturriaga. Medalla de plata para el Facsa-Playas de Castellón, con 53 puntos, y liderado por Naima Ait Alibou, sólo dos puntos por encima del Diputación Valencia Club de Atletismo, con 55 puntos y liderado por Beatriz Álvarez. El Bilbao Atletismo y el Facsa-Playas de Castellón han conseguido clasificarse para el Campeonato de Europa de Clubes.

Absoluta masculina

La carrera absoluta masculina, como la femenina, se disputó sobre 6.821 metros. El burgalés Daniel Arce (New Balance Team), nuestro mejor obstaculista, fue el protagonista en la primera parte de la prueba, pues se destacó en cabeza, con un grupo perseguidor muy estirado. Fue absorbido y tomó la primera plaza el burundés Rodrigue Kwizera, del Facsa-Playas de Castellón, ganador en Atapuerca en 2024, con los catalanes Ilias Fifa (PCteam) y Said Mechaal (ADA Calvià) compartiendo protagonismo en un grupo numeroso. En la última vuelta fue muy incierta, sin favorito claro y con muchas alternativas.

En la parte final, Rodrigue Kwizera metió una sexta marcha, aunque con él se fue el keniano Matthew Kipsang. En la recta final Kipsang, tercero el año pasado, fue el más fuerte y superó a Kwizera, logrando un gran triunfo. En tercera posición y como primer español entró Thierry Ndikumwenayo, del Facsa-Playas de Castellón, siempre delante pero algo agazapado, que superó a Ilias Fifa y Said Mechaal. Tanto Ndikumwenayo, Fifa y Mechaal han logrado plaza de preseleccionados para el europeo de cross en Portugal. Sexta plaza para el burundés Celestine Ndikumana y séptima plaza para Abdessamad Oukhelfen (Nike Running). Muy meritorio octavo puesto para Dani Arce y noveno y décimo para Naibei Kiplimo y Emile Hafashimana, de Kenia y Burundi, respectivamente. Citemos a los tres españoles que entraron a continuación: Martínez Chazarra (Facsa-Playas de Castellón), Abderrahmane Aferdi (Núñez Run Talavera) y Zakaria Boufaljat (Trops-Cueva de Nerja).

Victoria muy clara por clubes para el Facsa-Playas de Castellón, que ha renovado el título conquistado en 2024 (y ha ganado cinco de los seis últimos títulos), y que sumó 21 puntos, con los citados Kwizera, Ndikumwenayo, Martínez Chazarra y con Sergio Paniagua y Alejandro Ortuño. Medalla de plata para el Vicky Foods Athletics (tercero en 2024), con 79 puntos, liderado por Eric Nzambimana (y con el veteranísimo Javier Guerra) y medalla de bronce para el Cárnicas Serrano (segundo en 2024), con 92 puntos, liderado por Juan Antonio Pérez. Los protagonistas del podio han sido los mismos que el año pasado. Facsa-Playas de Castellón y Vicky Foods Athletics competirán en el próximo Campeonato de Europa de Clubes.

