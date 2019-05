Vox esperará a que PP y PSOE tomen la iniciativa y afronta la negociación en Burgos sin 'cordones sanitarios' Ángel Martín, número uno de la lista municipal de Vox al Ayuntamiento de Burgos / Ricardo Ordóñez/ ICAL La formación de Santiago Abastal celebrará esta tarde reunión de la ejecutiva provincial para analizar los resultdos del pasado domingo | Todavía no ha habido contactos para conformar el Ayuntamiento de Burgos PATRICIA CARRO Burgos Martes, 28 mayo 2019, 14:04

Paso a paso. En Vox siguen asegurando que es «muy prematuro» hablar de negociaciones, pactos y conformación del Ayuntamiento de Burgos, y todavía no han abierto contactos con ningún partido político. La formación liderada por Santiago Abascal obtuvo en las elecciones del pasado domingo dos concejales y, si bien es cierto que la llave de gobierno está en manos de Cs, no debemos olvidar los dos ediles de Vox, imprescindibles para un acuerdo con el PP.

Ángel Martín, cabeza de lista municipal, asegura que están dispuestos a hablar con todo el mundo, sin 'cordones sanitarios' de ningún tipo, pues «es lo lógico» y lo más adecuado para los intereses de los burgaleses. De momento, ninguna formación se ha puesto en conctacto con ellos, pero no hay prisa, afirma Martín, pues los partidos todavía están analizando los resultados y marcando sus estrategias.

De hecho, Vox celebrará esta tarde reunión de la ejecutiva provincial para valorar los datos de las elecciones del domingo. Allí no se va a perfilar ninguna estrategia provincial, matiza, pues Vox está pendiente de las pautas que marque la dirección nacional del partido, más o menos como está ocurriendo con todas las formaciones. Eso sí, Martín confía en que las decisiones se puedan tomar desde Burgos.

De momento, la formación no va a dar ningún primer paso de acercamiento. «En nuestra posición, con dos concejales, no tenemos que tomar ninguna iniciativa», afirma Martín, pues le corresponde a los partidos con mayor número de votos, en este caso PSOE y Partido Popular. Si ellos no llaman a la puerta de Vox, la formación no dudará en promover el contacto, pero hay tiempo.

Lo que tienen claro en Vox es que sus dos concejales son importantes en un Ayuntamiento conformado por cinco grupos políticos, tanto de cara a la investidura y la conformación de gobierno como ante el nuevo mandato de cuatro años que se abrirá el 15 de junio.

El PSOE ya cuenta con el apoyo de Podemos, insuficiente para sacar adelante la investidura de Daniel de la Rosa, así que depende de Ciudadanos. El PP también, pero además debería contar con Vox si quiere que Javier Lacalle repita como alcalde. Todos los concejales son importantes, insiste Martín.