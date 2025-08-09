BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 9 de agosto
Nieves celebró sus cien años con su familia, sus compañeros de residencia y los trabajadores del centro. BC

Los 100 años de Nieves, la telefonista que fue el alma de un pueblo de Burgos

Con una vida marcada por su trabajo como telefonista, Nieves ha sido el vínculo esencial de su pueblo Moncalvillo durante décadas y celebra un siglo llena de carácter y recuerdos en la residencia de Salas de los Infantes

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:00

El pasado 5 de agosto no fue un día cualquiera en la residencia de mayores Río Arlanza de Salas de los Infantes. Allí, rodeada de flores, aplausos y recuerdos, Nieves sopló las velas de su 100 cumpleaños. Nacida en 1925 en Moncalvillo, un pequeño pueblo de Burgos al que siempre ha estado muy unida, su vida ha sido un ejemplo de carácter, ingenio y dedicación a su comunidad.

Con solo 20 años, Nieves se marchó a Burgos en busca de nuevas oportunidades, pero pronto descubrió que su lugar estaba en su pueblo natal a donde regresó. A los 30 años comenzó su trabajo como telefonista de Moncalvillo, un puesto que la convirtió en el alma del pueblo. Desde su casa, con vistas a la plaza, conectaba llamadas, transmitía recados y era la primera en enterarse de todo lo que sucedía, sin que nada se le escapara. «No soy cotilla, pero como mi casa daba a la plaza… tenía que mirar por la ventana para verlo todo», solía decir entre risas.

Celebración de los cien años de nieves en la residencia Río Arlanza de Salas de los Infantes. BC
Imagen principal - Celebración de los cien años de nieves en la residencia Río Arlanza de Salas de los Infantes.
Imagen secundaria 1 - Celebración de los cien años de nieves en la residencia Río Arlanza de Salas de los Infantes.
Imagen secundaria 2 - Celebración de los cien años de nieves en la residencia Río Arlanza de Salas de los Infantes.

Su trabajo fue fundamental en una época sin móviles ni cobertura, un puente indispensable entre familias y vecinos. Incluso hoy, en 2025, Moncalvillo sigue sin cobertura móvil, lo que hace que el recuerdo de su labor sea aún más valioso.

Espíritu incansable

Nieves se jubiló oficialmente a los 95 años, pero su espíritu incansable no conoció límites. En octubre de 2020 ingresó en una residencia de Salas de los Infantes, donde sigue mostrando su carácter fuerte y su humor afilado, siempre atenta a todo y dispuesta a compartir su opinión.

Noticias relacionadas

Máxima cumple 100 años en un pueblo de Burgos: «No necesito regalos, los besos fueron lo mejor»

Máxima cumple 100 años en un pueblo de Burgos: «No necesito regalos, los besos fueron lo mejor»

La historia de Pilar Brizuela, la mujer de Burgos que acaba de cumplir 108 años

La historia de Pilar Brizuela, la mujer de Burgos que acaba de cumplir 108 años

Burgos gana casi 4.000 habitantes en un año

Burgos gana casi 4.000 habitantes en un año

Casi la mitad de los burgaleses viven en su municipio de nacimiento

Casi la mitad de los burgaleses viven en su municipio de nacimiento

Durante la celebración de su cumpleaños número 100, recibió una placa conmemorativa, flores y un diploma que reconocen no solo su longevidad, sino la huella imborrable que ha dejado en su pueblo y en quienes la rodean. Lo celebró junto a su familia, sus compañeros de residencia y los trabajadores de la misma. Fue en octubre de 2020 cuando llegó al que ahora es su hogar, la residencia Río Arlanza de Salas de los Infantes.

«Cumplir 100 años no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de huella. Y tú has dejado mucha», le dijeron durante el acto. Una frase que resume la vida de Nieves: una mujer que ha sido testigo y protagonista de la historia de su pueblo, y que sigue escribiendo la suya con la misma determinación que la llevó a trabajar casi hasta el final de su siglo de vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar
  2. 2 Los Bomberos de Aranda dan la sorpresa en la plaza del Trigo durante el Sonorama
  3. 3 La salida de carretera de un coche con varias vueltas de campana deja un herido en Burgos
  4. 4 El pueblo abandonado de Burgos con tumbas saqueadas, huesos al descubierto y un pasado que resiste al olvido
  5. 5 Siloé conquista de noche y de día al público de Sonorama
  6. 6 Diez muertes en seis meses: crece la preocupación en Burgos por las condiciones laborales
  7. 7 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  8. 8 Los 15 enclaves de la provincia de Burgos que tienen sello de excelencia
  9. 9 Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas
  10. 10 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los 100 años de Nieves, la telefonista que fue el alma de un pueblo de Burgos

Los 100 años de Nieves, la telefonista que fue el alma de un pueblo de Burgos