Ayuntamiento de Sasamón. Diputación de Burgos

El Ayuntamiento de Sasamón acometerá una obra para adecuar sus dependencias

Se trata de espacios para la despachar oficios de los vecinos y donde los empleados municipales atienden numerosos trámites ciudadanos.

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

El Ayuntamiento de Sasamón va a llevar a cabo una serie de obras de mejora de las dependencias administrativas municipales. Con la reforma se persigue optimizar el uso del espacio disponible adecuado. La planta primera del edificio a las necesidades del personal y de los servicios. Para ello se invertirán 23.465,61 euros y las obras se han de realizar en un mes.

Todo ello va a redundar en una mejora de atención al público y servirá para la coordinación interna entre las áreas administrativas. Además, el edificio se adapta a las nuevas normas sobre instalaciones eléctricas y de iluminación al tiempo que verá, renovados los interiores y el mobiliario para ofrecer una imagen institucional y funcional más moderna del consistorio.

En la actualidad, la planta primera alberga las dependencias administrativas principales, en las que desarrollan su labor diaria los empleados municipales y se atienden numerosos trámites ciudadanos. Actualmente, la distribución interior responde a una organización antigua que no se adapta a la dinámica de trabajo actual.

El proyecto técnico contempla una reordenación completa del espacio de la planta primera, con una superficie útil de unos 150 metros cuadrados. El nuevo diseño albergara tres despachos, uno para la alcaldía otro para la secretaria intervención y un tercero de uso polivalente.

Tendrá también una sala de reuniones y una zona de oficinas comunes. Para ello se tabiquería nueva, se renovarán los acabados y pavimentos, así como las carpinterías y se instalará luminarias led.

