La 'batalla' de una localidad de Burgos por el cierre de su oficina turística: «Pierde la cultura y el pueblo» En Atapuerca ha surgido la enemistad al dejar de ceder las antiguas escuelas para ser oficina turística y centro de interpretación de su famosa batalla. La alcaldesa defiende que el local no reúne «condiciones» y que no es una decisión «personal»

Hace siete años, voluntarios de un pueblo de Burgos convirtieron las antiguas escuelas en centro de innovaciones turísticas y de interpretación de la Batalla de Atapuerca. Ahora, el Ayuntamiento ha decidido que el local no reúne «condiciones» y les emplaza a desalojar el inmueble, surgiendo el conflicto en la localidad.

Se trata de Atapuerca, un pueblo de Burgos con mucha historia pasada, presente y futura. El municipio cuenta con 125 habitantes censados y unas escuelas que, desde hace tiempo, no acogen la enseñanza de ningún estudiante. Por ello, en 2018, la asociación del Centro de Innovaciones Turísticas Sierra de Atapuerca solicitó usar el espacio para crear una oficina de turismo.

Ignacio Martínez, su presidente, señala que funcionan «con voluntarios» y que hasta 2022 no pudieron poner en marcha el espacio porque estuvieron adecuándolo. Después, han intentado prestar servicio de forma intermitente, cuando los voluntarios han podido atender el centro o, gracias a ayudas, contratando técnicos de forma esporádica. Sin embargo, describe que no han recibido «ni un solo euro» del Ayuntamiento de este pueblo de Burgos.

Durante ese mismo 2022, las antiguas escuelas también comenzaron a acoger el centro de interpretación de la Batalla de Atapuerca, una representación histórica que ha cumplido 30 años este 2025. «Se han generado 17 puestos de trabajo», señala Martínez, en los siete años que llevan en el lugar. Sin embargo, han usado este espacio gracias a una «cesión en precario», gratuita, sin un contrato con el Consistorio.

Martínez entiende que el pueblo «no tiene muchos recursos», pero señala que «ha habido para otras entidades sin ánimo de lucro y no para nosotros», que se encargan de guardar «el patrimonio histórico del municipio». Matiza, además, que dan un servicio «gratuito y público» a personas de Atapuerca, visitantes y peregrinos.

Se elimina la cesión de las escuelas de Atapuerca

Martínez señala que, aunque el Ayuntamiento de Atapuerca no les ha dado ninguna ayuda económica, destaca que siempre «ha habido buenas palabras». En este tiempo «se han mantenido reuniones y comunicaciones» y realizado ocho escritos «solicitando apoyo económico para su apertura» de forma más seguida, pero sin ser «nunca respondido».

El presidente del CIT confiesa que se han comunicado al Consistorio «las deficiencias» del lugar y que han instado a la administración a pedir «cuatro subvenciones diferentes para su mejora, no habiendo solicitado ninguna». Reiteran que, en junio de 2025, se pidió al Ayuntamiento la cesión mediante un contrato y participar en un Pleno, «ambas denegadas». La asociación, según cuenta, también hubo de renunciar a una subvención por no contar con «el apoyo ni de cesión de espacio ni económico» por parte del Ayuntamiento, algo que justificar para recibir la ayuda.

Sin embargo, todas estas ilusiones de mejorar la oficina de turismo de Atapuerca se han ido al traste porque el Ayuntamiento les ha pedido que dejen el local. «No hay causa justificada», señala Martínez, que sugiere que el escrito recibido por parte del Consistorio del pueblo de Burgos «no es legal». «Pierde el turismo, la cultura y el pueblo», sentencia en cuanto al cierre de esta oficina y centro de interpretación.

Como solución, plantearán otro escrito al Ayuntamiento para anular el escrito y continuar dando vida a las escuelas, aunque no es la intención de la alcaldesa de Atapuerca.

«Estaba cerrado todo el año»

Por otro lado, la alcaldesa de Atapuerca, Raquel Contreras, indica que el espacio no estaba cedido mediante contrato, dado que era una «cesión en precario», como señalaba también la asociación. Además, añade que la decisión de desalojarles ha sido una «decisión del Pleno», no sólo de la regidora.

«Tampoco tenía unas condiciones» apropiadas, explica. «Estaba bastante deteriorado», añade afirmando que no se valora una intervención económica para mejorar el espacio cultural de este pueblo de Burgos. Comenta, además, que desde Atapuerca no se puede «mantener todo esto», aunque admite que, en un futuro sí le gustaría arreglarlo y darle «una vida cultural».

Por otro lado, Contreras señala que la oficina de turismo «estaba cerrada todo el año», aunque indica que sus redes sociales estaban activas. «Para mí no es agradable cerrar una cosa cultural, pero es que estaba cerrado», reitera, a la par que aclara que «no es una cosa personal». «Son decisiones que tienes que tomar» añade la regidora de Atapuerca.

Fomentar la mancomunidad Encuentro de Caminos desde Atapuerca

Además, Contreras señala una posible mala relación entre la asociación impulsora del CIT y la de la Batalla de Atapuerca. Hacia esta última, la regidora reitera su «compromiso total». Sin embargo, según la asociación turística, «ambas juntas directivas están formadas desde hace años por las mismas personas».

Al respecto, Burgosconecta ha tratado de ponerse en contacto con la asociación Batalla de Atapuerca, que ha preferido no responder a las comunicaciones de este medio digital.

Por otro lado, la alcaldesa de Atapuerca menciona otro espacio cultural que existe en este pueblo de Burgos. Se trata del PIC, punto de información comarcal, destinado a informar sobre la comarca Encuentro de Caminos. Contreras especifica que dedicará sus esfuerzos a este lugar, dedicado a «poner en valor» el patrimonio y «digitalizar». Abre la posibilidad a que, en un futuro, allí se podría «concentrar» la actividad turística de este pueblo de Burgos, algo que, «hoy por hoy», duda.