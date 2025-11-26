Vecinos de un pueblo de Burgos denuncian el cierre «fraudulento» de caminos y su mal estado Los vecinos de Villarcayo han emitido una petición y una recogida de firmas que les permita volver a utilizar estas vías

Desplazarse por Villarcayo, pueblo del norte de la provincia de Burgos, y sus alrededores es ahora más complicado de lo que era hace pocos años. Algunos vecinos de la localidad denuncian el cierre y la inaccesibilidad de algunos de los caminos que se encuentran en el municipio. Esta situación, como apuntan, «lleva años arrastrándose y perjudicando el derecho de los vecinos de libre tránsito».

Desde su punto de vista, estos caminos constituyen una de las principales vías para mantener la conectividad interna dentro del propio municipio. Además, extienden el problema más allá de Villarcayo, ya que señalan que también dificulta el acceso a pedanías y la conservación de la cohesividad del territorio.

«La pasividad de los representantes municipales»

También consideran que el cierre de estas vías se produjo «de forma fraudulenta por personas o entidades privadas». Señalan como culpables a los representantes municipales, a los cuales consideran pasivos, no solo por permitir el cierre, sino también por la «falta de mantenimiento de los caminos».

Un total de 187 personas han firmado, por el momento, esta petición que argumenta que el estado de estas vías genera perjuicios para las personas de la zona.

Argumentos presentados por los vecinos en contra del cierre de los caminos de Villarcayo: Obstáculos para la movilidad. Denuncian que por alguna de estas vías es complicado incluso caminar.

Impacto negativo en la seguridad vial. Sostienen que el cierre y mal estado de los caminos podrían dificultar la actuación de servicios como ambulancias o bomberos en caso de que ocurra una emergencia.

Pérdida de patrimonio. Al hacer estas vías intransitables, consideran que se está perdiendo riqueza paisajística, cultural e histórica que se encuentra vinculada a estas.

Sensación de abandono. Creen que acciones como esta contribuyen a la marginación de los vecinos, lo cual podría desencadenar la despoblación del medio rural.

Según su testimonio, el Ayuntamiento de Villarcayo ya tiene constancia de esta situación desde hace varios años. Denuncian que, a pesar de todos sus intentos, desde la institución no se les ha dado ninguna contestación al respecto.

En los presupuestos participativos del año 2022, los vecinos presentaron a diferentes partidos su deseo de que se produzca la reapertura de estos caminos, sin resultado. A día de hoy, consideran «justo y oportuno» acometer de manera urgente una actuación coordinada para la apertura y puesta en servicio de los caminos vecinales afectados y de su mantenimiento.

Los vecinos solicitan la apertura y el mantenimiento periódico de los caminos

En la misma petición se señala que todas las vías que se encuentran inaccesibles deben venir incluidas en un inventario producido por el Ayuntamiento. En él, quieren que se incluya la ubicación de los mismos, la causa de su cierre o deterioro y quién es el responsable de cada uno de ellos.

Una vez logrado este punto, buscan el compromiso de la institución para «recuperar los caminos, sin obstáculos que puedan dificultar su uso». Han querido hacer especial hincapié en las puestas y vallas que se encuentran bloqueando el paso en alguno de ellos.

Todo ello, unido a una comunicación periódica con los ciudadanos y usuarios de los caminos a través de las diferentes vías que dispone el Ayuntamiento. En dichos mensajes, quieren que se incluyan el estado de las actuaciones, del presupuesto asignado, de las previsiones de reparación y de las fechas estimadas de apertura.

El Ayuntamiento de Villarcayo no da respuesta a la petición

Según los vecinos, desde el Ayuntamiento de la localidad todavía no se ha dado contestación alguna a las numerosas instancias que se han presentado en la institución. Sin embargo, afirman que tienen conocimiento de la situación que están viviendo y el perjuicio que les supone a los residentes.

Por el momento, no han dado explicaciones ni soluciones al respecto desde la alcaldía o cualquier otro entorno del ayuntamiento. Mientras, la crispación con esta situación alrededor del municipio sigue creciendo.

Burgosconecta se puso en contacto con el Ayuntamiento de Villarcayo para abordar este tema el 19 de noviembre de 2025, a fecha de hoy, no ha obtenido respuesta respecto a las preguntas planteadas.