Battocletti busca su primer podio en Atapuerca y Kwizera defiende corona entre los mejores del mundo La cita burgalesa se prepara para una jornada épica marcada por la lluvia, el viento y el espectáculo atlético

Organizada por la Diputación de Burgos a través del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), ya está aquí, encuadrada como siempre en la categoría Gold del calendario de World Athletics, la edición 21 del Cross Internacional de Atapuerca. Ése que combina el frío gélido inherente a estas fechas y latitudes con el calor incandescente que proporciona la presencia de un elenco de atletas del máximo calibre y pedigrí.

Battocletti, a la conquista de Atapuerca A sus 25 años, la italiana tiene ya ganada su plaza entre las grandes fondistas de todos los tiempos merced a su condición de subcampeona olímpica y mundial de los 10.000 etros, ahí es nada, aderezadas esas preseas con su bronce mundialista en Tokio sobre 5.000 metros; si a nivel universal solo una Beatrice Chebet en su mejor forma es capaz de mostrarle la espalda a Battocletti, en la esfera continental su dominio es casi tiránico, erigiéndose en campeona de todo: 5.000 y 10.000 metros en Roma, 10 kilómetros en Leuven, Cross en Antalya...

En esta especialidad hizo historia el año pasado en tierras turcas cuando completó el set de títulos europeos de campo a través: sub-20, sub-23, ambos por partida doble y, por fin, el ansiado oro absoluto, ristra de entorchados que jamás nadie, hombre o mujer, había conseguido.

En este punto alguien podría pensar, «no hay nada que se le resista a Battocletti»... craso error, pues si una competición se le ha resistido hasta ahora a la estrella transalpina esa es, curiosamente, ¡el Cross de Atapuerca! Su primera aparición se remonta a 2019 cuando, aún con 19 bisoños años, decidió alistarse con las atletas absolutas, siendo relegada al puesto 14.

Tal es el conspicuo nivel que cada año registra la cita burgalesa; dos años después se ubicó duodécima y no fue hasta 2022, en vísperas de su segundo título europeo sub-23, cuando alcanzó la sexta posición tras una pléyade de figuras africanas. Viene por tanto Battocletti con la sana ntención de visitar el hasta ahora esquivo para ella pódium de Atapuerca en la que será su primera prueba de cross esta temporada.

¿Quiénes probablemente acompañarán a la italiana en el cajón, a falta de saber el orden entre ellas? La etíope Likina Amebaw y la kazaja Daisy Jepkemei demostraron estar en buena forma en el Cross de Itálica, celebrado hace dos semanas; cuando la primera, afincada en Peguerinos (Ávila) parecía que cruzaría la línea de meta en segunda posición fue sorprendida por Jepkemei, que le dio caza en el último suspiro, presumiéndose una apasionante segunda parte de ese enconado duelo el domingo sobre 7.318 m.

El 'top-five' bien podría completarse con Sheila Jebet y Megan Keith. Ambas se enfrentaron hace dos semanas en Cardiff, donde la keniata, 2a, aventajó a la británica, cuarta, en 20 segundos. Pero de la calidad de Keith, décima en el Mundial de Tokio sobre 10.000 metros, cabe esperar lo mejor el domingo. A sus 23 años, la medallista de bronce europea de las 25 vueltas a la pista puede presumir de ostentar, de largo, el margen victorioso más amplio en la historia de los europeos de cross; tal hazaña aconteció hace dos cursos en Bruselas cuando cruzó la meta con ¡1:23! de ventaja sobre la segunda clasificada sub-23, a la cual habría doblado sobre el tartán.

La representación española también estará a la altura del evento, incluso en ausencia de la lesionada María Forero, dándose cita especialistas de la talla de Marta Serrano, flamante subcampeona de Europa sub-23 de 3000 metros obstáculos, la plusmarquista nacional de 10 kilómetros Carla Gallardo, la felizmente renacida Isabel Barreiro, Ángela Viciosa y Carolina Robles, todas ellas con las miras puestas en el ya cercano, 14 de diciembre, Europeo de Lagoa (Portugal).

Kwizera defiende su corona, Kipsang al acecho

Si hay un inquilino fiable del pódium en Atapuerca, ése es Rodrigue Kwizera, quien cuenta sus actuaciones por medallas: fue segundo en su debut en 2021, tercero tanto en 2022 como en 2023 y resultó brillante ganador la pasada edición, completando así el círculo. No le queda otra al pupilo de Lluís Torlà en Castellón que repetir presencia en el pódium.

Kwizera peleará con denuedo por defender su corona, si bien la distancia, que baja desde los 9.000 metros del año pasado a los 7.318m del domingo, no será su mejor aliada, favoreciendo más a priori tanto al keniata Mathew Kipsang como a su compañero de fatigas diarias Thierry Ndikumwenayo.

Kipsang, 11o en el Mundial de Tokio sobre 5.000 metros, permanece imbatido esta sesión de cross tras sus triunfos en Cardiff y Soria, donde batió a Kwizera tras un más que emocionante sprint final, desenlace que a buen seguro aspirar a replicar en Atapuerca. Por su parte, Ndikumwenayo inició sus entrenamientos más tarde de lo habitual por el nacimiento en Burundi de su primera hija pero, ya inmerso de lleno en su preparación, progresa adecuadamente en cada actuación, separándole únicamente dos segundos de Kwizera en Soria, donde se ubicó en la cuarta plaza.

Ojo a la ascensión fulgurante en 2025 de Said Mechaal, que llevó su mejor prestación de 10.000 metros hasta 27:48.08 en abril y que intentará replicar en campo a través su espectacular rendimiento del mes pasado en ruta, cuando firmó un excelente tercer puesto en los 20 kilómetros de París gracias a un gran crono de 56:34.

La representación foránea se completa con el keniata Naibei Kiplimo Mayebei, top-ten en sus tres apariciones en suelo patrio este mes (3o en San Sebastián, 7o en Itálica y 5o en Sevilla) y un amplio contingente de burundeses liderado por Emile Hafashimana, ganador en Amorebieta y Celestin Ndikumana, que cronometró 27:23 en el último 10 kilómetros de Valencia.

