Burgos, a un año del eclipse solar y a horas de una espectacular conjunción planetaria Localidades como Tamarón o Covarrubias celebran este 12 de agosto ensayos para la observación del fenómeno en sus pueblos y cercanías, pero para este martes el cielo depara otra gran sorpresa

Julio César Rico Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

La provincia de Burgos está a un año del eclipse de Sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Es una fecha marcada en rojo en el calendario por la importancia que va a tener Burgos en este avistamiento. El centro de la provincia será el punto neurálgico en el que este fenómeno astronómico podrá verse con más nitidez. Eso sí, también hay otras provincias en el entorno del paralelo 42 que podrán ver este magno acontecimiento.

Decenas de pueblos de la provincia están preparando este acontecimiento que tendrá lugar una hora antes de la puesta de Sol, lo que quiere decir que veremos el astro rey en una posición muy baja en el horizonte. El eclipse solar se producirá a 20° 08′ de Leo. Cuando el reloj dé las 20.28 horas y 19 segundos el Sol se ocultará en Burgos. A las 20.30 horas y 3 segundos, el eclipse total de Sol habrá terminado. En total 1 minuto y 44 segundos de penumbra total, minutos antes del anochecer que, por esas fechas, será a las 21.20 horas.

El eclipse se verá de manera parcial en Burgos desde las 19.37 horas, lo que va a obligar a observar este fenómeno hacia el oeste. En el resto del mundo el eclipse solo se verá en Islandia y Groenlandia.

Ampliar Fases por horas del eclipse de 2026

Por estas circunstancias, Covarrubias va a celebrar un ensayo este martes 12 de agosto, cuando el Sol transite por la misma posición en el horizonte en esa fecha de 2026. Tamarón, sobre la hora del eclipse, se convertirá en un banco de pruebas, un ensayo a un año vista.

En el primer caso será la asociación de Covarrubias la encargada de llevar a cabo el evento. En el segundo, también la asociación de Tamarón con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En ambos casos, el objetivo de la actividad es dar con el mejor lugar para tener la más clara visibilidad del fenómeno.

Este mismo 12 de agosto de 2025

Justo un año antes, el mismo día y a primera hora de la mañana, este martes 12 de agosto, los dos planetas más brillantes que podemos observar desde la Tierrra, Venus y Júpiter, estarán asombrosamente juntos. Es una de las más extrañas conjunciones que se pueden ver.

Hacia el este, los dos objetos más brillantes pueden caber en una fotografía de precisión. Y sin foto, a simple vista los veremos. Venus tratará de eclipsar a Júpiter con su brillante resplandor blanco, mientras que Júpiter aparecerá ligeramente más tenue y dorado.

Pero hay más. Agosto acompaña el baile y el viaje de las perseidas cada año. En las noches de estos días, mirar al cielo, allá donde la contaminación lumínica deje, se convierte en magia. Que nadie pierda la ocasión de ver tantos acontecimientos planetarios reunidos en tan pocos días.

Hace 120 años

120 años se conmemoran en este 2025 del eclipse más importante visto hasta ahora en la provincia. Medios de todo el planeta publicaban que las autoridades españolas de la época estaban preparando este acontecimiento.

Las ciudades de León, Burgos, Soria y Teruel, más el norte de Lugo, La Coruña y la Costa del Azahar, en Castellón, más las Islas Baleares iban a ser las privilegiadas zonas de la península donde iba a ser posible ver este fenómeno. El Observatorio de Burdeos, el más importante de Europa entonces, eligió la ciudad para ver este fenómeno. El rey Alfonso XIII estuvo presente en ese acto.

Temas

Astronomía

sol