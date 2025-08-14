Burgos espera 122.000 desplazamientos en el puente de agosto El dispositivo permancerá operativo desde las 15:00 horas del jueves 14 de agosto, hasta las 24:00 horas del domingo 17 de agosto

BURGOSconecta Burgos Jueves, 14 de agosto 2025, 07:06 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este jueves, 14 de agosto, a partir de las 15:00 horas, el dispositivo especial «15 de agosto 2025» en la provincia de Burgos, en la que se prevén unos 122.000 desplazamientos hasta la medianoche del domingo 17 de agosto.

La operación coincidirá con el cambio de quincena, así como con los viajes hacia zonas de playa, segundas residencias y municipios que celebran festejos locales. Esto incrementará tanto los trayectos de larga distancia como los cortos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente durante las noches y madrugadas.

Para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico, la DGT intensificará la vigilancia en los tramos con mayor afluencia, como la AP-1, A-1, A-231 y A-62, y suspenderá las obras que afecten a la plataforma de la carretera. La Guardia Civil de Tráfico reforzará los controles y podrá adoptar medidas puntuales de regulación si la situación lo requiere.

Además, el domingo 17 de agosto se restringirá la circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas y otros transportes especiales en varios tramos de la A-1, AP-1 y N-1 entre las 16:00 y las 21:00 horas, en sentido Vitoria.

Ampliar

Durante los días de esta operación especial, también quedarán suspendidas todas las pruebas deportivas de caracter competitivo o no, que ocupen la calzada en horas y días de alta intensidad de tráfico. La DGT recomienda planificar los viajes con antelación, revisar el estado del vehículo y atender a los avisos meteorológicos para prevenir incidencias.