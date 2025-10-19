BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un grupo de personas frente a la esquina de la nave con el doble mural. JCR

Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío

Unas 50 personas se han concitado en esta localidad para celebrar la terminación de un doble mural en la calle de acceso al pueblo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Sobre las 12:00 horas de este domingo, no más de 50 personas se citaban en Castrillo Mota de Judíos para inaugurar el doble mural que han pintado en una propiedad privada, un antiguo almacén, reclamando paz duradera en Gaza. En la entrada de la localidad, dos unidades de la Guardia Civil permanecían atentas ante posibles altercados que se pudieran producir.

Una mesa con un termo con bebidas calientes, octavillas y propaganda del grupo Burgos con Palestina estaban depositadas en una mesa de camping. La mañana de domingo en la que el pueblo debiera celebrar a su patrona, Santa Laura, era desapacible, lluvia intermitente y frío de otoño.

En Castrillo Mota de Judíos sólo había gente en torno al viejo almacén en el que se había realizado la pintada en favor del pueblo palestino. Además, se posicionaba en contra de que Castrillo Mota de Judíos se hermanara con el pueblo de Israel, algo que ya expusieron en varias redes sociales.

A 40 metros del lugar de la pancarta, la plaza de Antonio de Cabezón, totalmente vacía. El foro de encuentro del pueblo que está presidido por el independiente Lorenzo Rodríguez, estaba vacío. Todo estaba cerrado. El centro de la Memoria Sefardí, el Ayuntamiento y el bar de la localidad, cerrados. La iglesia de San Esteban sin indicios de actividad, con la puerta cerrada…

Si la plaza, la iglesia y los aledaños no tenían gente, las calles parecían un desierto. Silencio. Ni los ladridos de perros, ni gatos callejeros… Sólo se dejaba escuchar de lejos y a muy bajo volumen una pequeña megafonía de los visitantes.

la Guardia Civil vigiló la seguridad del pueblo. JCR

Algún vecino despistado, probablemente de otro pueblo cercano, llegó en coche hasta Castrillo Mota de Judíos. Se detuvo y tras dos minutos de observación, tomó la carretera de Itero del Castillo.

Uno de los miembros del grupo, con octavillas en la mano, preguntó por el alcalde. Otro invitó a quienes se acercaron a dejar propaganda de la acción realizada en los buzones de los vecinos. El tiempo desapacible hizo el resto.

