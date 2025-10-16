Ultiman un mural en un pueblo de Burgos en apoyo a Palestina y contra el hermanamiento de este con Israel El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, indica que no han solicitado ningún tipo de permiso y que la pintura está realizándose en la pared de una finca particular

Julio César Rico Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 19:55 Comenta Compartir

La organización Burgos con Palestina tiene previsto inaugurar el domingo día 19 un mural en favor del pueblo palestino en la localidad de Castrillo Mota de Judíos, con el que protestar por el hermanamiento de esta localidad, con el pueblo israelí. En el cartel que han difundido por redes sociales se lee: «Inauguración del mural en Castrillo Mota de Judíos. Ven a protestar contra el hermanamiento del municipio con Israel. Jornada desde las 12:00 horas».

El mural se está realizando en «la fachada de una propiedad privada», tal y como ha indicado el alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez. Al parecer, y según ha expresado, se trata de personas que provienen «de fuera de la localidad» y que incluso están preparando algún tipo de candidatura para las próximas elecciones «y dar marcha atrás a todo lo realizado hasta ahora».

«No tienen permiso»

Rodríguez se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno a través de una carta para indicar que estas personas «no tienen ni permiso, ni lo han solicitado» para hacer manifestaciones. Al parecer, y según confirmado el regidor, son personas que no están empadronadas en Castrillo. Rodríguez asegura que todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, «pero sin ofender a los demás».

La Guardia Civil está avisada sobre el hecho para tratar de mantener el orden público, mientras el pueblo de Castrillo se va a reunir «el sábado por la tarde», en una cita ya acordada mucho antes de que ocurriera en estos hechos para debatir otras cuestiones. En cualquier caso, Rodríguez ha subrayado la intención de seguir «trabajando» por su pueblo. En este sentido, no va a variar su agenda de trabajo con diferentes encuentros en el ámbito nacional y europeo «contra el antisemitismo».

Otras pintadas

El pueblo ya vivió un episodio en el que aparecieron pintadas antisionistas hace apenas dos meses en varias naves rurales. En aquella ocasión, Rodríguez calificó la acción de «falta de respeto» hacia la gente del pueblo, «que es pacífica». Y subrayaba que si estas personas quieren hacer una manifestación con pancartas «pueden hacerlo en la plaza del pueblo». Rodríguez ha mantenido desde el inicio de las agresiones hacia su localidad que, desde su responsabilidad, condena «toda clase de guerras».

El regidor aboga a defender los ideales, pero que «no lleven a ningún odio de ninguna clase».

Temas

Palestina

Israel

Gaza