Burgos, en «riesgo importante» por la llegada de otra Dana

Natalia Sáez Ursúa Jueves, 10 de julio 2025, 19:58 Comenta Compartir

El verano está dejando fuertes tormentas en la provincia y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, se suceden uno tras otro. Esta vez, Burgos se prepara la llegada de otra Dana que podrá traer consigo trombas de agua, granizo y fuertes rachas de viento. Hace tan solo una semana una fuerte tromba de granizo golpeaba a los pueblos de la zona sur del Alfoz de Burgos.

Por este motivo, a partir de las 16 horas de este viernes, Aemet ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en la zona norte de Burgos y en Condado de Treviño ante la previsión de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento y precipitaciones que pueden dejar 40mm por hora.

En la meseta de Burgos, la Ibérica y la cordillera Cantábrica el aviso es amarillo (riesgo) ya que se esperan tormentas con granizo y fuertes rachas de viento. La precipitación acumulada en una hora podrá alcanzar los 20 mm.

Ante esta Dana pronosticada por Aemet y cuya duración se prevé que se extienda hasta el sábado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, advierte de que las lluvias pueden provocar crecidas súbitas en barrancos y cauces en el tercio occidental de la cuenca del Ebro. Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos «estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología».

Calor en Burgos este fin de semana

En cuanto a las temperaturas, seguirá haciendo mucho calor. Burgos capital continuará por encima de los 30 grados con mínimas de 16 este viernes. El sábado se notará un ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 14 y los 28 grados y el domingo repuntarán hasta los 31.

En Aranda de Duero el calor será más intenso y de los 34 grados de este viernes bajará a 30 el sábado con una mínima de 15. El domingo el mercurio variará entre los 14 y los 32 grados.

Miranda de Ebro se encuentra en aviso naranja este viernes pero el calor no se marchará alcanzando los 35 grados con mínimas de 16. El sábado la ciudad notará un ligero descenso y las máximas se quedarán en 31 pero la mínima será la misma. De cara al domingo no habrá cambios en el mercurio aunque no se esperan tormentas.