Las claves para envejecer en casa: una década de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en Burgos En la última década, los usuarios de ayuda a domicilio en Burgos aumentaron un 39,5% y los de teleasistencia un 72,4%, reforzando la autonomía de las personas mayores en su hogar

El envejecimiento de la población es una realidad en la provincia de Burgos. La baja natalidad unida a la mayor esperanza de vida arroja datos en Burgos como que el porcentaje de personas con 80 o más años ha pasado de suponer el 6,5% en 2009 al 8,3% en 2024.

En estos casos, permanecer en el propio hogar maximiza el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores. Esto promueve su independencia y su autonomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que el lugar donde se envejece tiene impactos importantes sobre la salud de las personas: el hacerlo en un lugar conocido aumenta los niveles de confianza, independencia y autonomía.

Por ello, los sistemas y servicios de atención para incentivar el apoyo en el domicilio son una obligación de las instituciones públicas. En Castilla y León hay varias opciones de apoyo en el domicilio que permiten a las personas permanecer en su hogar por más tiempo.

Analizamos aquí la ayuda a domicilio y la teleasistencia, cómo ha evolucionado desde su creación el número de usuarios y también las horas prestadas y el coste de los servicios.

Notable crecimiento de usuarios

Los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de la Junta de Castilla y León han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, reflejando la mayor demanda derivada del envejecimiento de la población. Mientras que los usuarios de la ayuda a domicilio han pasado de 3.038 en 2015 a 5.020 en 2024, un incremento del 39,5%, los de teleasistencia se han elevado de 2.368 en 2009 a 8.569 en 2024, lo que supone un crecimiento del 72,4%. Estos datos muestran cómo cada vez más personas mayores confían en estos servicios para mantenerse autónomas y seguras en su hogar.

¿Qué es la ayuda a domicilio? La ayuda a domicilio comprende actuaciones como la atención a las personas usuarias comprende el apoyo en actividades básicas de la vida diaria, como la higiene, la alimentación, la movilidad, los cuidados especiales y la integración familiar y social; también incluye la atención doméstica, centrada en tareas instrumentales como la preparación de alimentos, el vestido y el mantenimiento del hogar. A ello se suman las actuaciones de apoyo psicosocial, orientadas a fomentar la adquisición y recuperación de habilidades y conductas que potencien la autonomía, así como las acciones de acompañamiento a la familia y cuidadores, ofreciendo pautas y orientación para favorecer el autocuidado, la autonomía y la prevención del estrés y la sobrecarga.

La ayuda a domicilio

Los usuarios de la ayuda a domicilio de la Junta de Castilla y León en la Junta han pasado de ser 3.038 en 2015, primer año de funcionamiento, a los 5.020 del 2024. Lo que supone un aumento del 39,5% en una década.

Las horas que los trabajadores acuden a las casas varía en función del grado de necesidad reconocido para el usuario. El número total de horas atendidas en el servicio público de ayuda a domicilio ha pasado de situarse en las 477.785 de 2015 a las 1.110.773 horas de 2024. Esto supone un aumento del 57%. El porcentaje de aumento de las horas prestadas es superior al del número de usuarios porque a medida que se envejece crece la necesidad de más horas de este servicio.

Ampliar Aparatos electrónicos para prestar la Teleasistencia Avanzada. Leonoticias ¿Qué es la teleasistencia avanzada? Otro de los servicios que ofrece la Junta para alargar la estancia de las personas mayores en su casa con seguridad es la Teleasistencia. La nueva Teleasistencia Avanzada de la Junta de Castilla y León es un servicio gratuito que aumenta la independencia de los usuarios y sus familias, permitiéndoles pedir ayuda de forma rápida mediante un botón de alarma en caso de emergencia en el hogar. Además, ofrece recordatorios y apoyo telefónico para aspectos importantes de la vida diaria, incorpora dispositivos móviles con geolocalización para emergencias fuera de casa y cuenta con sensores inteligentes que detectan riesgos en el domicilio para prevenirlos o actuar de inmediato.

La Teleasistencia Avanzada

En este caso, el aumento de usuarios del servicio es mucho mayor. La Junta ofrece datos desde 2009. En ese momento, 2.368 personas empleaban este servicio, en 2024 la cifra aumentó hasta los 8.569, lo que supone un crecimiento del 72,4% en 16 años.

El crecimiento de usuarios fue progresivo hasta 2020, a partir de ese año el aumento de personas con Teleasistencia Avanzada fue de más de 1.000 de un año al siguiente. Así se ha mantenido hasta el 2024.

En cuanto al coste total del programa de teleasistencia, la Junta solo ofrece datos hasta el 2022. El primer año con datos sobre el coste del programa es 2007, ese año y el 2008 no contaba con usuarios. Así que tomamos como referencia el 2009, año en el que ya había personas disfrutando del servicio. En 2009 el coste de la Teleasistencia Avanzada fue de 368.068 euros, en 2022 creció hasta los 537.355. Supone un aumento del 31,5% en 13 años.