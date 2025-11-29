La comarca del Arlanza creó 128 empleos entre 2014 y 2020 Así lo ha comunicado ADECOAR, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza, donde también se lograron mantener 623 empleos ya existentes

Vista general de Lerma, municipio de la Comarca del Arlanza.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:59

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR) ha concluido la gestión del Programa de Desarrollo Rural LEADER 2014–2020. Según los resultados que se han obtenido, destacan los 3.743.057 euros de ayuda pública que se han invertido alrededor de esta zona.

Esta inversión se ha transformado en más de 13 millones de euros de inversión privada, por lo que por cada euro público invertido se han generado casi 4 privados. Tras estos datos, la institución ha querido resaltar la importancia de este tipo de apuestas monetarias para potenciar el tejido y la economía de la zona.

Empleo en la comarca: 751 puestos durante 6 años

En la cuestión del trabajo, gracias a las inversiones previamente mencionadas, ADECOAR destaca que se crearon 128 nuevos puestos de empleo en la zona. No solo eso, que también se pudieron mantener 623 de los ya existentes en la zona durante estos seis años.

Estas cifras, según destaca la institución, subrayan la importancia de esta clase de inversiones en los entornos rurales, que sirven de apoyo a los colectivos que mayor dificultad tienen para encontrar empleo.

El programa LEADER 2014–2020 en la Comarca del Arlanza resultó trascendental en la potenciación de sectores como:

El emprendimiento rural y la consolidación empresarial.

La transformación y modernización del sector agroalimentario.

El turismo sostenible, mediante la mejora de recursos, infraestructuras y servicios.

La valorización del patrimonio natural, cultural e histórico.

Gracias al éxito de este programa, desde hace dos años se trabaja en la nueva iniciativa de desarrollo rural LEADER 2023–2027, que cuenta con algunos cambios con respecto a su predecesora que pretenden potenciar aún más el empleo en la zona. Desde la asociación, ya trabajan impulsando nuevas ayudas a los proyectos de la zona.

