BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vía de servicio para abandonar la A-1 cerca de la ciudad de Burgos. BC

Comienzan las obras para mejorar el firme de la A1 en varios puntos de la provincia de Burgos

Se rehabilitará el firme y se efectuarán cortes en los enlaces y vías de servicio de la A-1

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:33

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de rehabilitación superficial del firme en los enlaces y vías de servicio de la autovía A-1 a su paso por Burgos, Villagonzalo Pedernales y Sarracín.

Los trabajos forman parte del contrato de concesión de la A-1 en el tramo comprendido entre Santo Tomé del Puerto (Segovia) y Burgos, y se desarrollan entre los puntos kilométricos 101 y 247, comenzando por los situados en el entorno de la capital burgalesa.

En horario nocturno

Las actuaciones consisten en el fresado y reposición del firme con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y confort de la circulación. Con motivo de las obras, desde el lunes, 6 de octubre, se registrarán cortes parciales en algunos enlaces y tramos de las vías de servicio. Parte de estas intervenciones se ejecutarán en horario nocturno con el fin de reducir las afecciones al tráfico y a las instalaciones comerciales colindantes.

Noticias relacionadas

La odisea de las obras en la carretera de Logroño

La odisea de las obras en la carretera de Logroño

Las obras de acceso al aeropuerto de Burgos afectarán al tráfico

Las obras de acceso al aeropuerto de Burgos afectarán al tráfico

Las obras del túnel de la calle Santander se irán al próximo mandato

Las obras del túnel de la calle Santander se irán al próximo mandato

La nueva rotonda de La Ventilla ya está operativa

La nueva rotonda de La Ventilla ya está operativa

El Ministerio prevé que las restricciones se mantengan hasta mediados de noviembre de 2025, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas. Durante todo el periodo de obras, se instalará la correspondiente señalización, balizamiento y sistemas de defensa para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 17 pueblos de Burgos que recibirán subvenciones directas de la Diputación
  2. 2 Alarma en Burgos por un incendio intencionado de unos colchones en un parque de Gamonal
  3. 3 Los pueblos más ricos de la provincia de Burgos en 2023
  4. 4 Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada
  5. 5 Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos
  6. 6 Tizona, la espada del Cid que engañó a la historia: leyenda y verdad en el Museo de Burgos
  7. 7 Herido un motorista en Burgos tras caerse a la altura de Hipercor
  8. 8 Herido un joven en el choque de dos turismo en una localidad del norte de Burgos
  9. 9 El nuevo albergue que estrena un pueblo de Burgos tras invertir 725.000 euros
  10. 10 Herido un ciclista tras colisionar con un turismo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Comienzan las obras para mejorar el firme de la A1 en varios puntos de la provincia de Burgos

Comienzan las obras para mejorar el firme de la A1 en varios puntos de la provincia de Burgos