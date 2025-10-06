Comienzan las obras para mejorar el firme de la A1 en varios puntos de la provincia de Burgos Se rehabilitará el firme y se efectuarán cortes en los enlaces y vías de servicio de la A-1

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de rehabilitación superficial del firme en los enlaces y vías de servicio de la autovía A-1 a su paso por Burgos, Villagonzalo Pedernales y Sarracín.

Los trabajos forman parte del contrato de concesión de la A-1 en el tramo comprendido entre Santo Tomé del Puerto (Segovia) y Burgos, y se desarrollan entre los puntos kilométricos 101 y 247, comenzando por los situados en el entorno de la capital burgalesa.

En horario nocturno

Las actuaciones consisten en el fresado y reposición del firme con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y confort de la circulación. Con motivo de las obras, desde el lunes, 6 de octubre, se registrarán cortes parciales en algunos enlaces y tramos de las vías de servicio. Parte de estas intervenciones se ejecutarán en horario nocturno con el fin de reducir las afecciones al tráfico y a las instalaciones comerciales colindantes.

El Ministerio prevé que las restricciones se mantengan hasta mediados de noviembre de 2025, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas. Durante todo el periodo de obras, se instalará la correspondiente señalización, balizamiento y sistemas de defensa para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios de la vía.

