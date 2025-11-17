Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos El tramo entre el cruce de Padilla De Arriba a Melgar De Fernamental permanecerá cortado al tráfico del 19 de noviembre y el 4 de diciembre, de 08:00 a 20:00 horas

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

El tramo comprendido entre el cruce de Padilla De Arriba a Melgar De Fernamental, entre los puntos kilométricos 41+600 y 46+870, permanecerá cortado al tráfico entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025, de 08:00 a 20:00 horas, debido a las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en la carretera BU-601.

El tráfico será desviado por las carreteras A-231, BU-640 Y BU-610. Unos desvíos que se encontrarán señalizados en las intersecciones correspondientes y en el caso de que dichos trabajos se terminen antes del periodo indicado, se procederá a abrir al tráfico sin previo aviso.