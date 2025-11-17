BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera BU-601. BC

Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos

El tramo entre el cruce de Padilla De Arriba a Melgar De Fernamental permanecerá cortado al tráfico del 19 de noviembre y el 4 de diciembre, de 08:00 a 20:00 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El tramo comprendido entre el cruce de Padilla De Arriba a Melgar De Fernamental, entre los puntos kilométricos 41+600 y 46+870, permanecerá cortado al tráfico entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025, de 08:00 a 20:00 horas, debido a las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en la carretera BU-601.

Noticias relacionadas

Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora

Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora

El tráfico será desviado por las carreteras A-231, BU-640 Y BU-610. Unos desvíos que se encontrarán señalizados en las intersecciones correspondientes y en el caso de que dichos trabajos se terminen antes del periodo indicado, se procederá a abrir al tráfico sin previo aviso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural
  2. 2 Tres heridos, uno atrapado, en un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos
  3. 3 Una mujer sufre una exposición a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos
  4. 4 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  5. 5 La Primitiva deja un premio de 109.000 euros en Burgos
  6. 6 El palacio de Burgos que pudo acabar en Estados Unidos: los grandes expolios de Castilla y León
  7. 7 Burgos seguirá creciendo hasta 2039 gracias a los migrantes pero se hundirá la población joven
  8. 8 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos
  9. 9 Dos heridos tras dar su coche varias vueltas de campana en un accidente en Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 16 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos

Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos