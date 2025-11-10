BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo del arreglo de una carretera en Burgos BC

Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora

La BU-627 y la BU-403 permanecerán cerradas temporalmente mientras se realizan trabajos de humanización y desvíos señalizados guiarán a los conductores

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:22

Las carreteras de Burgos, BU-627 y BU-403, ubicadas en la provincia de Burgos, prolongan sus cortes de tráfico como consecuencia de distintas obras de mejora y seguridad vial.

En la BU-627, el corte afecta al tramo de la travesía de Cañizar de Amaya, entre los puntos kilométricos 37+400 y 37+900, y se prolongará hasta el 21 de noviembre de 2025. Los trabajos incluyen la humanización de la travesía y la mejora de la accesibilidad al transporte público.Durante este periodo, el tráfico será desviado por las carreteras N-611 y BU-610, con señalización específica en todas las intersecciones para facilitar la circulación de vehículos.

Por otro lado, la BU-403, entre el cruce con la BU-400, entre los puntos kilométricos 0+000 al 6+350, permanecerá cerrada entre los días 13 y 19 de noviembre, de 8 a 19 horas. Los desvíos estarán debidamente señalizados y permitirán que los conductores accedan a las localidades cercanas sin incidencias importantes.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León en Burgos informa que, si los trabajos concluyen antes de lo previsto, las carreteras se reabrirán sin previo aviso, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a la señalización temporal.

