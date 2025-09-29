Cortan una carretera en Burgos para obras de mejora en travesías La Junta de Castilla y León programa un corte total de la BU-627 a la altura de Cañizar de Amaya

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León en Burgos informa que, con motivo de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la carretera BU-627, será necesario proceder al corte total de un tramo de la vía durante varias semanas.

Las obras a ejecutar se centrarán en la travesía de Cañizar de Amaya, donde se ha proyectado una humanización de la vía, así como una mejora de la accesibilidad al transporte público.

Al ubicarse en mitad del tramo entre Sotresgudo y Herrera de Pisuerga, las obras obligarán a establecer itinerarios alternativos en todo el entorno, no exclusivamente en Cañizar.

En principio, el corte de la vía arrancará el próximo 6 de octubre y se prolongará hasta el 3 de noviembre. Los desvíos se encontrarán señalizados en las intersecciones correspondientes y en caso de que dichos trabajos se terminen antes del periodo indicado, se procederá a abrir al tráfico sin previo aviso.

