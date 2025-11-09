Villarcayo destina 77.000 euros para mejorar las calles de las pedanías de Bocos, Villalaín y Villanueva la Blanca Los viales de Bocos, Villalaín y Villanueva la Blanca presentan un mal estado de conservación, lo que dificulta la circulación y el tránsito

Las pedanías de Bocos, Villalaín y Villanueva la Blanca, en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, verán renovado el aspecto y la seguridad de sus calles gracias a un proyecto de hormigonado aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villarcayo.

La actuación, que supondrá una inversión de 76.277,88 euros, busca mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. Las calles de estas localidades presentan baches, hundimientos y un firme deteriorado que complican el tránsito de vehículos y peatones, sobre todo en invierno, cuando la lluvia o el hielo agravan las condiciones del pavimento.

Buscan superficies más estables y seguras

Con el nuevo hormigonado, el Ayuntamiento pretende ofrecer superficies más estables y seguras, especialmente pensadas para personas mayores o con movilidad reducida, muy presentes en el medio rural.

Se trata de una intervención necesaria que los vecinos de estas tres pedanías han reclamado en varias ocasiones. Se apunta que la mejora de los viales en los pueblos no es solo una cuestión de comodidad, sino de igualdad y cohesión entre los núcleos del municipio.

Plazo de ejecución

Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses y estarán financiadas en un 95,83 % por el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, con una aportación municipal del 4,17 % restante.

Más allá de la mejora estética, el proyecto pretende reforzar la vitalidad de las pedanías, facilitando la actividad económica, los servicios y el turismo de proximidad contribuyendo a frenar la despoblación.