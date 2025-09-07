BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
Estado actual del depósito de Covanera. BC

Covanera contará con un nuevo depósito que garantice la calidad de su agua

Las actuales instalaciones cuentan con 100 m³ de capacidad y datan de 1972. Su estado está muy degradado.

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:29

Covanera va a contar con un nuevo depósito de agua que va a garantizar, no solo el suministro, sino la calidad del agua a los vecinos de esta localidad, pedanía de Tubilla del Agua. Se trata de una instalación que data de 1972 y que por su antigüedad empieza a presentar signos de deterioro evidentes.

El actual depósito, recoge las aguas de tres manantiales - Borco, La Palomilla y Perentón -y tiene una capacidad de cien metros cúbicos. En él se realiza la desinfección del agua mediante la dosificación de hipoclorito sódico y se distribuye las redes abastecimiento mediante una tubería de alta densidad.

Los tres puntos de captación, así como las conducciones se encuentran en un estado variable de conservación. Mientras que las conducciones se encuentran renovadas recientemente.

La obra que se pretende realizar supone la construcción de un nuevo depósito a petición de la junta vecinal. La instalación tendría una capacidad de 80 m³, y la conexión con la localidad de Covanera. Además, también tendría una conexión con el antiguo depósito regulador. El plazo previsto para la ejecución de las obras se estima en tres meses desde la firma del acta de replanteo y 96.789,40 euros de presupuesto.

Noticias relacionadas

Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos

Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos

El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos

El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos

Destinan 40.000 euros para que los pueblos de Burgos gestionen éticamente las colonias felinas

Destinan 40.000 euros para que los pueblos de Burgos gestionen éticamente las colonias felinas

El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro: «Nuestros montes son una bomba»

El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro: «Nuestros montes son una bomba»

En la actualidad para el abastecimiento de agua, la localidad cuenta con un sistema de captaciones de los tres manantiales. En la primera -Borco- se recoge el agua en una caseta de captación junto al surgimiento y se conduce por tubería de polietileno de alta densidad hasta el depósito regulador. Este manantial aporta agua durante todo el año, aunque baja su caudal en época de verano.

El segundo de ellos -La Palomilla- se encuentra ubicado a 800 metros del depósito y se recoge también en una caseta de captación. Este manantial aporta escaso caudal tanto en invierno como en verano. La captación del tercero - Perentón -se encuentra a 1.400 metros del depósito y según los aforos realizados por la Junta Administrativa, aporta agua todo el año bajando notablemente en verano.

El actual depósito está en muy mal estado. En su exterior se puede observar la degradación de los muros de hormigón, que, a pesar de sus grandes espesores, se encuentran agrietados, desconchados y en algunos partes desintegrados, lo que produce la aparición de filtraciones de agua. Según el proyecto que se ha redactado para su mejora, el actual depósito presenta un mal estado de las capas impermeables interiores, lo que provoca fugas hacia el exterior.

También el camino que conduce desde el centro del pueblo hasta esta instalación, situada a unos 900 m, se encuentra en muy mal estado de conservación debido a la climatología y al escaso mantenimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un premio en Burgos
  2. 2 Burgos teñirá de sangre su luna llena en el eclipse total de este domingo
  3. 3 Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos
  4. 4 Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos
  5. 5 Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma
  6. 6 El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos
  7. 7 Las monjas cismáticas de Belorado denuncian que les «envenenan a los perros» en Arriondas
  8. 8 El Casco Alto reúne el lunes a sus vecinos para forzar al Ayuntamiento de Burgos a actuar en el barrio
  9. 9 El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»
  10. 10 El cuarto espacio municipal para el ocio de mayores en Burgos estará en el paseo de la Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Covanera contará con un nuevo depósito que garantice la calidad de su agua

Covanera contará con un nuevo depósito que garantice la calidad de su agua