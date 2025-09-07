Covanera contará con un nuevo depósito que garantice la calidad de su agua Las actuales instalaciones cuentan con 100 m³ de capacidad y datan de 1972. Su estado está muy degradado.

Covanera va a contar con un nuevo depósito de agua que va a garantizar, no solo el suministro, sino la calidad del agua a los vecinos de esta localidad, pedanía de Tubilla del Agua. Se trata de una instalación que data de 1972 y que por su antigüedad empieza a presentar signos de deterioro evidentes.

El actual depósito, recoge las aguas de tres manantiales - Borco, La Palomilla y Perentón -y tiene una capacidad de cien metros cúbicos. En él se realiza la desinfección del agua mediante la dosificación de hipoclorito sódico y se distribuye las redes abastecimiento mediante una tubería de alta densidad.

Los tres puntos de captación, así como las conducciones se encuentran en un estado variable de conservación. Mientras que las conducciones se encuentran renovadas recientemente.

La obra que se pretende realizar supone la construcción de un nuevo depósito a petición de la junta vecinal. La instalación tendría una capacidad de 80 m³, y la conexión con la localidad de Covanera. Además, también tendría una conexión con el antiguo depósito regulador. El plazo previsto para la ejecución de las obras se estima en tres meses desde la firma del acta de replanteo y 96.789,40 euros de presupuesto.

En la actualidad para el abastecimiento de agua, la localidad cuenta con un sistema de captaciones de los tres manantiales. En la primera -Borco- se recoge el agua en una caseta de captación junto al surgimiento y se conduce por tubería de polietileno de alta densidad hasta el depósito regulador. Este manantial aporta agua durante todo el año, aunque baja su caudal en época de verano.

El segundo de ellos -La Palomilla- se encuentra ubicado a 800 metros del depósito y se recoge también en una caseta de captación. Este manantial aporta escaso caudal tanto en invierno como en verano. La captación del tercero - Perentón -se encuentra a 1.400 metros del depósito y según los aforos realizados por la Junta Administrativa, aporta agua todo el año bajando notablemente en verano.

El actual depósito está en muy mal estado. En su exterior se puede observar la degradación de los muros de hormigón, que, a pesar de sus grandes espesores, se encuentran agrietados, desconchados y en algunos partes desintegrados, lo que produce la aparición de filtraciones de agua. Según el proyecto que se ha redactado para su mejora, el actual depósito presenta un mal estado de las capas impermeables interiores, lo que provoca fugas hacia el exterior.

También el camino que conduce desde el centro del pueblo hasta esta instalación, situada a unos 900 m, se encuentra en muy mal estado de conservación debido a la climatología y al escaso mantenimiento.

