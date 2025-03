Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 16 de marzo

Domingo, 16 de marzo 2025, 20:18 Comenta Compartir

1 Urbanismo La nueva torre de 72 de metros de altura que redibujará el skyline de Burgos

Burgos no es Nueva York. Eso está claro. En España, de hecho, no abundan los rascacielos, con permiso de Benidorm, Madrid y Barcelona, y es difícil encontrar en una ciudad de provincias edificios residenciales que destaquen sobre el resto por su altura. Haberlos, los hay, por supuesto, pero no es lo habitual. Y Burgos no es una excepción.

2 Accidente vial Mueren cuatro jóvenes al despeñarse su coche en un puerto de Cantabria

Cuatro personas han muerto en un accidente de tráfico ocurrido en el Puerto de Lunada a última hora de ayer, sábado. Según las primeras informaciones, el coche en el que viajaban se despeñó por una ladera y han muerto sus ocupantes. «Hacía más de 20 años que no sucedía un accidente de tráfico tan grave con tantas víctimas en Cantabria», ha subrayado la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, durante la rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana en la Delegación de Gobierno.

3 Accidente Lunada: el peligroso paso entre Burgos y Cantabria en el que han muerto cuatro jóvenes

Cuatro jóvenes de 21 y 22 años, dos hombres y dos mujeres, han perdido la vida este sábado por la noche al despeñarse en el puerto de Lunada, una carretera de montaña entre Burgos y Cantabria, concretamente entre Las Merindades y los Valles Pasiegos, un tramo muy peligroso en invierno y sobre todo de noche.

4 Protesta vecinal Una comarca de Burgos se moviliza para salvar su patrimonio natural

Medio millar de vecinos de Las Merindades se han manifestado este sábado en en Quincoces de Yuso para mostrar su rechazo a un proyecto que pretende instalar once molinos eólicos en esta comarca del norte de Burgos. Con el apoyo de la Plataforma Defensa Merindades (PDM), se han concentrado contra el Polígono Eólico Ventura, que proyecta levantar once molinos de unos 175 metros de altura, 57,2 megavatios de potencia y una línea aérea de alta tensión de 37 kilómetros. Algo que, según la Plataforma causaría «grave impacto en la integridad del paisaje cultural» de la zona.

5 Robot foca Nuka, la compañera que ha revolucionado un centro de mayores de Burgos

«¡Qué guapa eres!», exclama María Jesús, una de las ancianas que habita en Cordia, la residencia de mayores de la Fundación Caja de Burgos. Quien recibe su piropo es Nuka, una bebé foca robotizada que han adoptado desde esta institución en beneficio de sus usuarios.

6 Burgos CF Bomba de oxígeno para el Burgos CF en un final no apto para cardiacos

Cuando no tienes nada que perder puedes arriesgar sin miedo a equivocarte. Cuando quien tienes delante no puede perder mucho ya tus errores pueden ser todavía más dolorosos. Y con este paisaje el Burgos CF se plantó en el césped del Cartagonova, sabiendo que su rival, el FC Cartagena, que encadenaba ocho derrotas consecutivas, no tenía nada que perder. Y sin embargo, los de Ramis no podían permitirse tropezar en tierras cartageneras. Y a punto estuvo de hacerlo en la última jugada.

7 Burgos Misteriosa La inquietante historia tras el torreón de los suicidas de Burgos

La de los Siete Infantes de Lara y su decapitación es una de las historias más trágicas de la primitiva Castilla. Y si esa narración es terrible, la muerte, el suicidio de doña Lambra, su tía, aún más. La mujer, atormentada por la muerte de los Infantes y de su esposo, a manos de su hijo bastardo Mudarra, se tiró al vacío desde lo más alto de este cubo de la muralla.

8 Accidente Murcia Dos muertos y una herida muy grave en un accidente causado por un coche en sentido contrario en Murcia

Dos hombres de 69 y 59 años, naturales de Caravaca de la Cruz, perdieron la vida este sábado por la tarde en un accidente múltiple en la autovía del Noroeste, provocado por un coche que circulaba en sentido contrario. En este siniestro en la RM-15, con tres vehículos implicados, una mujer de 28 años resultó herida muy grave, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. En una primera versión, previa a la actualización de esta noticia, los servicios de emergencia indicaron que había tres fallecidos y dos heridos. Todo apunta a que el accidente se produjo por el error de uno de los fallecidos en el acceso a la vía.

9 Manifestación Una comarca de Burgos se manifestará contra un parque eólico que amenaza su paisaje

Los vecinos de la comarca de Las Merindades no quieren más aerogeneradores en su territorio. Ahora, los vecinos de cuatro municipios se manifestarán contra un proyecto que incluye once molinos eólicos y que «alteraría irreversiblemente» el paisaje del norte de Burgos.

10 Vinos Los cinco sumilleres de la provincia de Burgos que compiten por ser los mejores de la comunidad

Cinco sumilleres de la Ribera del Duero participarán en el 26º Concurso de Castilla y León que se celebrará el próximo 17 de marzo de 2025 en la Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega (Palencia). Este prestigioso certamen reunirá a los mejores profesionales de la sumillería de la región, destacando la excelencia y el talento en el arte del vino.